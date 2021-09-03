Центральный ботанический сад приглашает посетить серию новых маршрутов для осенних экскурсий

Центральный ботанический сад подготовился к новому сезону и предлагает белорусам серию новых маршрутов для осенних экскурсий. Среди "дебютных" экспозиционных зон площадка теневыносливых растений - более чем из ста сортов и видов флоры и лекарственный сад, который в сентябре особенно радует "коврами" цветущего чабреца. Также традиционно любимые и самые посещаемые локации сада - с сентября по конец октября - гряды георгин и гладиолусов, бархатцев, подсолнухов, астр и канн. До первых заморозков в саду будут цвести и розы!