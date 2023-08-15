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Центральный ботанический сад принимает фестиваль здорового образа жизни

Расширить знания в сфере питания и познать свой дзен. Центральный ботанический сад в очередной раз принимает фестиваль здорового образа жизни. В программе зона йоги, лекторий, арома- и арт-терапия. О локациях, которые предлагают жителям города и гостям столицы, - Анна Загородняя (видео).

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