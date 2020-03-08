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Центральный проспект столицы переполнен красотой. Тысячи девушек участвуют в забеге BeautyRun
Центральный проспект столицы переполнен красотой. Тысячи девушек решили встретить 8 Марта зарядом бодрости. Забег BeautyRun проводится лишь с 2016 года, но уже привлекает внимание далеко за пределами страны. В этот раз по минским улицам пробегут не только белоруски и девушки из соседних России и Украины, но и представительницы Венгрии, Израиля и Швеции.
Повезло побывать в центре красивого событияАлександру Ярмошу. Он сейчас выходит на прямую связь со студией (прямое включение). Девушки отправились на дистанцию. К слову, организаторы предоставили выбор: те, кому хочется побыстрее отправиться праздновать Международный женский день, пробегут 2 километра,те, кто по полной решил насладиться забегом, преодолеют 5 тысяч метров. Разумеется, тут очень много красивых девушек. Чтобы как-то выделяться на этом восхитительном фоне, некоторые приходят в костюмах и необычных нарядах. Встретили мы с оператором и наших коллег. У них и не только мы спросили, чем девушки руководствуются, когда меняют тепло домашнего уюта на кроссовки и суровый асфальт (видео).
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