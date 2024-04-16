Центризбирком озвучил итоги проведения выборов делегатов ВНС

24 - 25 апреля состоится Всебелорусское народное собрание - его роль в истории суверенной Беларуси сложно переоценить. Высший представительный орган народовластия обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. ВНС будет рассматривать стратегические вопросы на ближайшую перспективу. Выборы делегатов масштабного народного вече от местных советов депутатов и структур гражданского общества прошли в соответствии с действующим законодательством и в сроки, установленные календарным планом. ЦИК сегодня подвел итоги. Подробности у Юлии Алферовой.

Состав Всебелорусского народного собрания делает этот высший орган народовластия действительно уникальным, там наряду с правительством, парламентом, белорусы абсолютно разных сфер деятельности и социальных групп будут принимать важнейшие для страны решения. Кому из граждан и депутатов можно это доверить, как раз и определялись на выборах. Их проводили на собраниях и съездах, но неизменно за процессом следил Центризбирком, который собрал четкую картину по стране.

И сегодня можно с уверенностью говорить, что процесс формирования Всебелорусского народного собрания завершен. Из 1200 делегатов избранию подлежали 690. Это представители гражданского общества и местных советов. Среди депутатов делегатов выбирали в каждой области страны, за исключением Минска. Минский городской Совет в полном составе (а это 60 человек) вошли в высший орган народовластия (связано это с количеством избирателей).

Также среди делегатов ВНС - Президент, обе палаты парламента, премьер-министр, его заместители, представители Конституционного и Верховного Суда, местная вертикаль власти.

Участвовали в соответствующих заседаниях, следили за тем, как проходила процедура избрания. На сегодняшний день мы владеем полной информацией, что все было проведено в соответствии с законодательством. Должны принять решение о регистрации делегатов ВНС избранных от структур, гражданского общества и от депутатов местных советов депутатов. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

С учетом конституционного статуса Всебелорусского народного собрания, ЦИК не только назначает выборы делегатов ВНС, определяет представительство от местных советов и гражданского общества и подводит итоги, но созывает и будет вести первое заседание ВНС до того момента, пока не будет избран председатель собрания.

Известно, что первое заседание ВНС состоится 24 и 25 апреля. Эти даты сегодня также утверждены Центризбиркомом. На первом заседании выберут председателя, президиум, и в целом будут обсуждать положения Военной доктрины и Концепции национальной безопасности. Ну и, конечно же, новый конституционный статус наделяет особыми полномочиями Всебелорусское народное собрание, ведь теперь будут не просто определяет путь, но и выступать как стабилизатор для государства и общества.

Состав делегатов - самый широкий, это касается как социальных групп, так и сфер деятельности, в том числе общественной. От субъектов гражданского общества избраны представители 5 крупнейших общественных объединений и организаций страны - по 80 человек от каждой. Всего 400 делегатов.

Весомая часть делегатов от субъектов гражданского общества - это представители промышленной сферы, транспорта, строительства, образование, ЖКХ и агропромышленного комплекса. В целом же охват по профессиям самый широкий.

Что касается партийной принадлежности, то членами партий являются 132 из 400 представителей гражданского общества. Большинство - члены партии "Белая Русь".

Что же касается делегатов от местных советов депутатов, то всего в их числе 350 человек. От первичного, базового и областного уровней.