Центром общественно-политической жизни Минской области в пятницу стал Борисов

Центром общественно-политической жизни Минской области сегодня стал Борисов. Среди делегатов - руководители районов, городов и предприятий, бизнесмены, учителя, медики, аграрии, люди разных профессий. Спектр инициатив большой. К примеру, привлечение в регионы национальных инвесторов, развитие электротранспорта (это новый проект "БелДжи" по выпуску "зеленых" авто), а также строительство жилья с акцентом на индивидуальные дома (и, как отметили спикеры, земель в центральном регионе достаточно). Не забудем и про доступную медицину на селе. И это лишь некоторые тезисы концепта "Сильные регионы".