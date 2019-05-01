Центром празднования 1 Мая в Минске стал парк Победы

Настоящий семейный праздник развернулся сегодня в Минске. Белорусы массово проводят этот теплый весенний выходной день на свежем воздухе.



Центром событий стал парк Победы. Здесь для гостей работает интерактивная выставка. Каждый желающий может попробовать себя в новых профессиях. Например, в роли медработника, водителя электробуса, а также освоить премудрости столярного дела и даже научиться доить корову и взбивать масло. Для детей - площадка, батуты и аттракционы. Гости парка поделились своими эмоциями и признались, что не планируют возвращаться домой до самого вечера.



Продолжается здесь и праздничный концерт. Весь день в парке работают фуд-корты, десятки фотозон и мастера, которые проводят мастер-классы по разным направлениям. Такие первомайские площадки развернулись сегодня в каждом регионе нашей страны.



