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Центром празднования 1 Мая в Минске стал парк Победы
Настоящий семейный праздник развернулся сегодня в Минске. Белорусы массово проводят этот теплый весенний выходной день на свежем воздухе.
Центром событий стал парк Победы. Здесь для гостей работает интерактивная выставка. Каждый желающий может попробовать себя в новых профессиях. Например, в роли медработника, водителя электробуса, а также освоить премудрости столярного дела и даже научиться доить корову и взбивать масло. Для детей - площадка, батуты и аттракционы. Гости парка поделились своими эмоциями и признались, что не планируют возвращаться домой до самого вечера.
Продолжается здесь и праздничный концерт. Весь день в парке работают фуд-корты, десятки фотозон и мастера, которые проводят мастер-классы по разным направлениям. Такие первомайские площадки развернулись сегодня в каждом регионе нашей страны.
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