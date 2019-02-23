Научиться обращаться в службу спасения, пользоваться огнетушителем, выбираться из пылающего дома. И все - в игровом формате. Центры безопасности в Беларуси набирают популярность. Экскурсоводы готовы принимать группы и в будни, и в выходные. Такой показатель - оценка успешности проекта и мотивация к расширению сети заведений. Поэтому в ближайшее время их станет больше. Новый центр городского значения появится в Гомеле и поможет разгрузить такой же центр областного масштаба. Репортаж Анны Ковалевой.

В жилой комнате возгорание. Помещение в считанные минуты наполнилось дымом. Видимость - почти нулевая. Внутри - 10 детей, которые пытаются найти выход. К счастью, все это бутафорское. Сирена, дым, замыкание электропроводки - элементы дополненной реальности. Такая полоса препятствий для школьников - наглядный пример чрезвычайной ситуации. В центре безопасности Гомельской области можно виртуально окунуться в условия опасности и отработать все правила поведения.

После такого аттракциона в голос - один ответ. В соседней комнате также на практике детей научат набирать телефон службы спасения и разговаривать с диспетчером. Затем - использование огнетушителя и спасение человеческой жизни. В помощь - интерактив, IT-технологии и мультфильмы.

Каждый такой "инфокиоск" адаптируется под рост ребенка. Это белорусская разработка. На экране - главный герой центра "Спасайка" в доступной форме рассказывает правила безопасного поведения дома или на улице.

Центр постоянно адаптируется под пору года и оперативные сводки. Так, в зимний период - упор на правила поведения на льду и профилактику сезонного травматизма. Всего же на двух этажах центра - 13 интерактивных площадок. За 4 года существования их прошли 57 тысяч человек разных возрастов из всей области. И все же главный ориентир - на подрастающее поколение.

На этой неделе количество посетителей центра возросло в полтора раза.

Одна из причин аншлага - единые дни безопасности, которые стартовали в стране 20 февраля и продлятся до 1 марта. Такое внимание, говорят в центре, повод, чтобы расширять возможности заведения.