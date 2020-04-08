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Центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн
Виртуальные мастер-классы для реальных хобби. Центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия и онлайн. Преподаватели создают видеоуроки и организуют трансляции в социальных сетях. Например, в столичном Дворце детей и молодежи "Золак" работает виртуальная школа экологии. Ученики, которые участвуют в волонтерском экодвижении, теперь выполняют задания в новом формате. Также для учеников на время продления весенних каникул организуют онлайн-выставки и экскурсии.
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