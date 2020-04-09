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Цены на имбирь, лимоны и чеснок бьют рекорды
Сезон простуд и неблагополучная ситуация с коронавирусом смели с полок наших магазинов традиционные природные иммуностимуляторы: лимон, чеснок, имбирь. Правда, смели еще по старым ценам. Сейчас стоимость этих продуктов значительно выросла. Министерство антимонопольного регулирования и торговли оперативно отреагировало и открыло горячую линию. И за первый день сразу 200 звонков о том, что цены необоснованно выросли. Чаще всего жаловались минчане - это почти половина звонков, затем идут жители Гомельской и Брестской областей. Кто накручивает больше под высокий спрос? Поставщики или торговля?
Наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у регулятора МАРТ. Ситуация на потребительском рынке - ассортимент товаров и цены на них - в центре пристального внимания Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Идет постоянный мониторинг. Сейчас открыта горячая телефонная линия. Можно позвонить и сообщить наименование и адрес торгового объекта, где зафиксирован значительный скачок цен. И многие такой возможностью уже воспользовались. За первый день работы приняли около 200 звонков. И эта цифра растет в несколько раз. Лидеры по жалобам на увеличение цены порой до 70 процентов - имбирь, лимоны и чеснок. По каждому факту сейчас проводится проверка. Предварительные итоги будут готовы к концу недели.
Запрещено вывозить из страны на экспорт гречку, лук репчатый и чеснок. Для защиты потребителей и доступности продуктов для них с апреля в Беларуси введено и ограничение на рост цен от производителей и поставщиков товаров и услуг - не более чем на полпроцента в месяц. Это решение касается как государственных, так и частных предприятий.
Среди звонков на прямую линию МАРТ были и жалобы на подорожавшие медицинские изделия
В итоге в перечень социально значимых товаров попали медицинские маски и антисептик. Это значит, цены на них регулирует МАРТ. Ведь в последнее время спрос на них вырос, и сейчас главное - не допустить злоупотребления ситуацией для накручивания цен и со стороны производителей, поставщиков и аптек. Регулятор определил потолок надбавок для производителей 10 процентов, для торговли - 15.
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