Цены на имбирь, лимоны и чеснок бьют рекорды

Сезон простуд и неблагополучная ситуация с коронавирусом смели с полок наших магазинов традиционные природные иммуностимуляторы: лимон, чеснок, имбирь. Правда, смели еще по старым ценам. Сейчас стоимость этих продуктов значительно выросла. Министерство антимонопольного регулирования и торговли оперативно отреагировало и открыло горячую линию. И за первый день сразу 200 звонков о том, что цены необоснованно выросли. Чаще всего жаловались минчане - это почти половина звонков, затем идут жители Гомельской и Брестской областей. Кто накручивает больше под высокий спрос? Поставщики или торговля?



Наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у регулятора МАРТ. Ситуация на потребительском рынке - ассортимент товаров и цены на них - в центре пристального внимания Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Идет постоянный мониторинг. Сейчас открыта горячая телефонная линия. Можно позвонить и сообщить наименование и адрес торгового объекта, где зафиксирован значительный скачок цен. И многие такой возможностью уже воспользовались. За первый день работы приняли около 200 звонков. И эта цифра растет в несколько раз. Лидеры по жалобам на увеличение цены порой до 70 процентов - имбирь, лимоны и чеснок. По каждому факту сейчас проводится проверка. Предварительные итоги будут готовы к концу недели.



Запрещено вывозить из страны на экспорт гречку, лук репчатый и чеснок. Для защиты потребителей и доступности продуктов для них с апреля в Беларуси введено и ограничение на рост цен от производителей и поставщиков товаров и услуг - не более чем на полпроцента в месяц. Это решение касается как государственных, так и частных предприятий.



