Цены на контроле парламентариев - Олег Жингель посетил крупный торговый центр Витебска

Цены на так называемый борщевой набор выросли максимум на одну копейку по отношению к марту. На некоторые виды товаров цена даже была снижена на одну копейку. Некоторых препаратов импортных сейчас нет в наличии, но есть белорусские заменители. Цены на медпрепараты значительно не выросли. Есть небольшой рост, но он обоснован производителем "Белмедпрепараты", потому что комплектующие для производства этих препаратов в цене немножко подросли.

Олег Жингель, член Совета Республики Национального собрания Беларуси