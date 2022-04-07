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Цены на контроле парламентариев - Олег Жингель посетил крупный торговый центр Витебска

Цены на продукты первой необходимости и лекарства - на постоянном контроле парламентариев. Не допустить необоснованного роста цифр - строгое требование главы государства. Сегодня в крупный торговый центр Витебска отправился сенатор Олег Жингель. Ассортимент товаров достойный. Наряду с белорусской продукцией представлены товары импортного производства. Что касается цен - сенатор сделал вывод.

Цены на так называемый борщевой набор выросли максимум на одну копейку по отношению к марту. На некоторые виды товаров цена даже была снижена на одну копейку. Некоторых препаратов импортных сейчас нет в наличии, но есть белорусские заменители. Цены на медпрепараты значительно не выросли. Есть небольшой рост, но он обоснован производителем "Белмедпрепараты", потому что комплектующие для производства этих препаратов в цене немножко подросли.
Олег Жингель, член Совета Республики Национального собрания Беларуси


Местом изучения стоимости и ассортимента лекарственных средств стала аптека первой категории сети "Фармация".

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