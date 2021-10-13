Цены на лекарства в Беларуси остаются стабильными

Сенаторы продолжают мониторить стоимость препаратов по всей стране. Под контролем сегодня были как частные, так и государственные аптеки столицы. Особое внимание группе социально значимых препаратов, цены на которые правительство заморозило с февраля этого года. В этой категории 50 наименований: антибиотики, средства для лечения органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, противопростудные и другие. Нарушений не выявлено.



Такие мониторинги в нашей стране проходят каждый месяц во всех регионах.