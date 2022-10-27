Цены на основные овощи снизились, заявили в ФПБ

По результатам ежемесячного профсоюзного мониторинга в магазинах республики зафиксировано снижение цен на основные овощи (картофель, морковь, свеклу, чеснок, репчатый лук, яблоки). На прежнем уровне осталась стоимость круп, молочных продуктов и лекарств. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Беларуси.



Очередной профсоюзный мониторинг цен прошел с 20 по 22 октября. Представители профсоюзов посетили 240 магазинов по всей стране. В выборку попали как крупные торговые сети, так и магазины шаговой доступности.



За последний месяц зафиксировано снижение цен на картофель на 5%, репчатый лук - на 12,3%, морковь - на 14,7%, свеклу - на 9,4%, чеснок - на 1,9%, яблоки - на 15%.



Стоимость овсяных хлопьев, круп (гречневой, манной, перловой и пшеничной), молока, сливочного мала и кисломолочных продуктов осталась на прежнем уровне. Остановились цены на селедку, сосиски, сардельки.



"Мы видим, что впервые за долгое время без учета сезонности подешевели овощи, остановлен рост цен на крупы. Это при том, что некоторые позиции за год подорожали на десятки процентов, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. - Значит, Президент был прав, когда говорил, что резервы для остановки роста цен или снижения стоимости по отдельным позициям есть. Сейчас мы уже наблюдаем первые результаты".



По данным ФПБ, стоимость так называемой потребительской корзины для семьи из четырех человек в октябре составила Br738,2. Это на Br3,4 ниже, чем в предыдущем месяце. Кроме того, с 6 по 20 октября ни в одной из аптек, где был проведен мониторинг, не отмечено роста максимальной цены на лекарства.



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