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Цены на скупаемые у физлиц драгметаллы увеличатся в Беларуси с 20 февраля
В Беларуси увеличат цены на закупку драгоценных металлов в изделиях и ломе у физлиц. Новый прейскурант начнет действовать с 20 февраля. Так, например, грамм золота 750-й пробы будет стоить чуть более 100 рублей. Существенно прибавил, а именно 12 рублей, в цене грамм 958 пробы. Платину будут скупать по 74 рубля. Цена за грамм серебра 960 пробы будет рубль 73 копейки.
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