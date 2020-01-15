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Цены на связь под контролем. Основные мобильные операторы заключили соглашения с МАРТ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашения с операторами связи о сдерживании цен на услуги в этом году. Мера призвана защитить от необоснованного увеличения тарифов предприятий - доминантов в этой сфере. В потребительской корзине услуги сегодня занимают значительную долю наравне с продуктами питания, что вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями.
Людмила Монич, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Белтелеком тарифы повышает на услуги доступа в интернет, широкополосный доступ, тоже предусмотрен базовый уровень повышения в пределах 4%. В соответствии с соглашением, первое повышение предусмотрено в первом полугодии, вот они объявили. Это в среднем на 2 с половиной процента. Второе повышение будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции, и, естественно, тогда мы сможем рассматривать второе повышение во втором полугодии, а оно может быть в сентябре, может быть в декабре. Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть - 4%".
Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее, отмечают в министерстве. За прошлый год прирост сократился на полтора процента по сравнению с 2018-м. Инфляция не превысила целевого параметра и составила 4,7%!
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