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Цены на такси "Яндекс Go" и Uber вырастут в Минске
Свои тарифы для поездок по Минску с 19 мая подняли "Яндекс Go" и Uber. Теперь минимальная цена поездки составит 2,7 рубля. Об этом информирует портал1prof.by.
Ранее в Минске минимальная стоимость поездки по тарифу "Эконом" составляла 2,5 рубля. Это за 4 минуты и 1,5 км пути. Далее по городу - не более 0,4 рубля за 1 км и не более 0,13 рубля за 1 минуту.
Теперь же минимальная цена составит 2,7 рубля. Уже не за 4, а за 3 минуты. Далее по городу - не более 0,45 рубля за 1 км и не более 0,13 рубля за 1 минуту.
Выросли цифры и по тарифу "Комфорт". Минимальная стоимость поездки подорожала с 3,1 до 3,38 рубля. Стоимость дополнительной минуты по тому же тарифу выросла с 0,5 до 0,56 рубля.
Фото из открытых интернет-источников
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