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Цены на жилье в Минске: сколько за квадрат платили в феврале
Средняя цена проданных в Минске квартир за февраль снизилась на 1,1%, а стоимость квадрата составила 1320 долларов, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой наRealt.by.
В зависимости от числа комнат ситуация со сделками по продаже квартир в прошлом месяце была следующей (+ медиана абсолютных цен):
- однокомнатные - 1399 долларов за 1м2(-1,3% за месяц) - 49 000 долларов;
- двухкомнатные - 1279 долларов за 1м2(+1,1%) - 57 000 долларов;
- трехкомнатные - 1198 долларов за 1м2(-0,4%) - 72 800 долларов;
- четырехкомнатные - 1099 долларов за 1м2(-7,5%) - 71 500 долларов.
Анализ объявлений
Средняя цена, указанная в объявлениях, выросла только на 1,3% - до1253 долларов за квадрат. При изучении данных выяснилось, чтов последнем зимнем месяце продавцы часто повышали стоимость болеедешевых вариантов- в среднем такие квартиры выросли вцене на3,6 %. В то же время жилье с изначально высоким ценником стало дорожелишь на0,4 %.
Специалисты подчеркивают: на цену предложения существенно влияют новостройки (не всего рынка первички). Если не учитывать такие квартиры, то средняя цена предложения 1м2в феврале составляла 1495 долларов (+4,3% за месяц). А если рассматривать отдельно по типам квартир, то показатели такие:
- однокомнатные - 1541 доллар за 1 м2(+0,9 % за месяц);
- двухкомнатные - 1533 доллара (+2,9%);
- трехкомнатные - 1477 долларов (+8,9%);
- четырехкомнатные - 1 316 долларов (+1,7%).
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