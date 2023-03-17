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Цены на жилье в Минске: сколько за квадрат платили в феврале

Цены на жилье в Минске: сколько за квадрат платили в феврале

Средняя цена проданных в Минске квартир за февраль снизилась на 1,1%, а стоимость квадрата составила 1320 долларов, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой наRealt.by.

В зависимости от числа комнат ситуация со сделками по продаже квартир в прошлом месяце была следующей (+ медиана абсолютных цен):

  • однокомнатные - 1399 долларов за 1м2(-1,3% за месяц) - 49 000 долларов;
  • двухкомнатные - 1279 долларов за 1м2(+1,1%) - 57 000 долларов;
  • трехкомнатные - 1198 долларов за 1м2(-0,4%) - 72 800 долларов;
  • четырехкомнатные - 1099 долларов за 1м2(-7,5%) - 71 500 долларов.

Анализ объявлений

Средняя цена, указанная в объявлениях, выросла только на 1,3% - до1253 долларов за квадрат. При изучении данных выяснилось, чтов последнем зимнем месяце продавцы часто повышали стоимость болеедешевых вариантов- в среднем такие квартиры выросли вцене на3,6 %. В то же время жилье с изначально высоким ценником стало дорожелишь на0,4 %.

Специалисты подчеркивают: на цену предложения существенно влияют новостройки (не всего рынка первички). Если не учитывать такие квартиры, то средняя цена предложения 1м2в феврале составляла 1495 долларов (+4,3% за месяц). А если рассматривать отдельно по типам квартир, то показатели такие:

  • однокомнатные - 1541 доллар за 1 м2(+0,9 % за месяц);
  • двухкомнатные - 1533 доллара (+2,9%);
  • трехкомнатные - 1477 долларов (+8,9%);
  • четырехкомнатные - 1 316 долларов (+1,7%).

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