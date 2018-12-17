Цены под контролем МАРТ

Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало расширенный мониторинг цен на товары, которые традиционно покупают к новогоднему столу. Регулятор постоянно держит на контроле ситуацию по стоимости социально значимых товаров, данные от ритейла поступают в электронном виде. Чтобы избежать необоснованных скачков цен, в эти три недели, когда покупательский спрос повышается многократно, а товарооборот увеличивается на треть, решено увеличить и список товаров, а также магазинов.