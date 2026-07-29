Церемония награждения победителей конкурса "Лучший экспортер - 2025" прошла в Минске

Стали известны имена лучших экспортеров 2025 года. Юбилейная церемония награждения победителей прошла в Минске в 20-й раз.

Престижная профессиональная награда уже многие годы объединяет лучших экспортеров Беларуси. В финал вышли 180 предприятий из всех регионов, и только 21 победитель.

Компании соревнуются в своих отраслях - от машиностроения, нефтехимии и молочной промышленности до образования, транспорта и услуг.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"У нас сегодня 21 победитель, 32 лауреата. Если мы посмотрим результаты прошлого года по экспорту, то наши экспортеры, победители конкурса, заняли почти 20 % всего экспорта страны, а это поставки продукции и услуг за рубеж почти на 9 млрд долларов США. Огромное спасибо за труд коллективам. В этом году 14 новых стран есть в копилке наших экспортеров. И в целом поставки произведены в 119 стран мира. Белорусская продукция узнаваемая во всем мире и на всех континентах".

"Наш университет, можно сказать, является одним из экспортно-ориентированных интернациональных университетов. Каждый четвертый студент, который обучается в нашем университете, иностранец. При этом у нас достаточно много специалистов повышают квалификацию, проходят переподготовку, стажируются. В нашем университете студенты более 60 стран получают качественное медицинское образование", - отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

В 17 ключевых номинаций лучших выбрала экспертная комиссия на основе статистики: объемов экспорта, темпов роста, сальдо внешней торговли и выручки на одного работника. Это не только цифры, это прежде всего люди, идеи, технологии - все это в итоге создает безупречную репутацию Беларуси. Это доверие партнеров на разных континентах, гордость за национальный продукт.

Высокий уровень образования в Беларуси, сильная научная школа, талант и исключительная экспертность специалистов открывают новые горизонты международного сотрудничества.