Церемония у обелиска "Минск - город-герой" дала старт праздничным мероприятиям

Церемония возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой" открыла празднование Дня города.

В ней приняли участие высшие должностные лица, руководители структурных подразделений Мингорисполкома, представители организаций и предприятий города, зарубежные делегации, актив общественных организаций. В память о тех, кто боролся за свободу и независимость, легли живые цветы и звучат слова благодарности.

"Минск живет, строит, созидает, растит детей и динамично развивается. Мы знаем и помним историю нашего города. Предыдущие поколения восстанавливали столицу и сделали ее красивой. Мы помним тех, кто пережил Великую Отечественную войну, и гордимся людьми, которые прошли через это тяжелое время и подняли Минск из руин", - отметил глава администрации Партизанского района г. Минска Николай Поляков.