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Церемония прощания с Владимиром Макеем проходит в столичном Доме офицеров
Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, безвременно ушедшим из жизни 26 ноября, проходит в столичном Доме офицеров, пишет БелТА.
Первым проститься с Владимиром Макеем приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
На церемонии присутствовали члены семьи Владимира Макея и сотрудники Министерства иностранных дел.
Проститься с главой белорусского МИД прибыли высшие должностные лица страны, руководители министерств и ведомств, государственных органов. Также на церемонию пришли государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, специальный посланник министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Старай, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы.
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