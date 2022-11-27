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Церемония прощания с Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров

Церемония прощания с Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров

Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник, 29 ноября, в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10.00, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу МИД.

Как сообщалось, Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы.

Премьер-министр подписал распоряжение "Об организации похорон Министра иностранных дел Республики Беларусь Макея В.В.". Согласно документу, создана комиссия, куда вошли представители различных ведомств. В частности, Минскому горисполкому поручено организовать похороны Владимира Макея на Восточном кладбище.

На Министерство обороны возложена обязанность обеспечить церемонию прощания в Центральном Доме офицеров.

Фото:БелТА

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