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Церемония возложения венков состоялась на военном кладбище во Франции - от посольства Беларуси венок возложил Кирилл Грушевский
День Победы - один из самых важных праздников для жителей многих стран Европы. На военном кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен состоялась ежегодная торжественная церемония возложения венков к памятнику советским военнопленным и участникам французского Сопротивления. В мероприятии приняли участие представители посольств восьми стран и местные власти. От посольства Беларуси венок к памятнику возложил временный поверенный в делах Беларуси во Франции Кирилл Грушевский.
Послысеми стран возложили цветы к могиле советского разведчика в Японии
Послы Беларуси, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана также возложили цветы к могиле Героя Советского Союзаразведчика-бакинца Рихарда Зорге в Японии и почтили память павших минутой молчания.