Церемония возложения венков состоялась на военном кладбище во Франции - от посольства Беларуси венок возложил Кирилл Грушевский

День Победы - один из самых важных праздников для жителей многих стран Европы. На военном кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен состоялась ежегодная торжественная церемония возложения венков к памятнику советским военнопленным и участникам французского Сопротивления. В мероприятии приняли участие представители посольств восьми стран и местные власти. От посольства Беларуси венок к памятнику возложил временный поверенный в делах Беларуси во Франции Кирилл Грушевский.

