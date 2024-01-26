Лукашенко: Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках

"Идти в науке от жизни" или как белорусские разработки влияют сегодня на нашу с вами жизнь. Фундаментальные исследования становятся прикладными, лучшим в этой сфере Президент 26 января вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора.

Церемония состоялась во Дворце Независимости. Это традиция в преддверии Дня белорусской науки, его отметят в это воскресенье, не только фиксировать успехи, но и предметно говорить о том, что "еще нужно ученым", "где есть вопросы?", "куда нужно задавать вектор развития?" Ведь труд ученых формирует будущее.

Президент уделяет максимальное внимание и работе Академии наук, и университетским исследованиям, ведь это залог движения Беларуси вперед и успешной конкуренции на мировых рынках. В нашей стране "не защищаются диссертации ради диссертаций". Все, что есть в научных разработках, белорусы должны чувствовать в повседневной жизни: от медицинских технологий до микроэлектроники. Подробности в сюжете Катерины Круталевич.

Уже "профессор Падутов", имя Владимира Евгеньевича в мире ученых-генетиков, тех, кто занимается лесной селекцией и биотехнологиями, известно. Институт леса Национальной академии наук во много отвечает за сохранение основного белорусского природного ресурса и это не так просто. Чтобы стать членом-академиком, понадобилось 36 лет работы, но, чтобы стать профессором, нужна еще одна составляющая.

Когда образуется научная школа, когда у твоих учеников появляются свои ученики, когда вы работаете в одном направлении, только разные вопросы поднимаете. И чем дальше, тем более разнообразные исследования проводите, общаясь друг с другом и обмениваясь информацией, тогда чувствуешь, что ты профессор, воспитал новое поколение ученых. Владимир Падутов, доктор биологических наук, профессор, заведующий научно-исследовательским отделом генетики и селекции и биотехнологии государственного научного учреждения "Институт леса Национальной академии наук"

Практически у всех присутствующих во Дворце Независимости 26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, конечно, уже есть свои ученики. Все эти люди специализируются в разных сферах: право, информатика, вычислительная техника, история, биология, физика, языкознание. Средний возраст соискателей ученой степени кандидата наук в Беларуси составляет 36 лет, доктора - 53 года. Как подтверждение, что наука в стране довольно молодая. Это первое. Второе: мы уже пришли к тому, что в Беларуси нельзя защитить докторскую диссертацию, если то, что в ней разработано или предложено, не внедрено на практике, в производство. Об этом сказал во вступительном слове Президент: современному миру не нужны "диссертации" ради "диссертаций".

Поверьте, я не критикан в этом плане. Как человек очень информированный (и опыт работы у меня уже приличный) я думаю: а где же это применить? Нам ли это надо? И это не тема фундаментальных исследований, это наша прикладная наука. Мы все привыкли к определенному комфорту в нашей повседневной жизни. Но мало кто задумывается, какой кропотливый многолетний труд это обеспечивает. Знаете в полном объеме все это только вы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент обратил внимание, что ученые всегда работают на пределе, расширяя границы своих возможностей. "И я благодарю всех, кто причастен к вашему успеху, кто был рядом. Ученому это, кстати, очень важно помнить, очень-очень многие это забывают: в каждом исследовании есть частичка таланта научного руководителя, и помощь лаборанта, и поддержка родных и близких. Другими словами, достижение одного - это победа многих. Вы стоите на плечах многих", - добавил белорусский лидер.

"Мои пожелания вам и напутствия тоже традиционны и предельно конкретны. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, в лечебных учреждениях, учебных классах. Это я больше говорю для наших начальников, которые здесь присутствуют. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома, Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность", - подчеркнул глава государства.

О положении дел в стране, о том, что происходит в обществе, конечно, в науке, в конкретных проектах, даже о личном. Круглый стол Малого зала переговоров Дворца Независимости очень четко отражает формат. Президент всегда долго общается с учеными, это неформальный разговор, бывают споры, в общем, обстановка "рабочая" - так потом ее оценили сами присутствующие.

Вообще в 2023 году Высшая аттестационная комиссия присудила ученую степень 344 соискателям. И в прошлом же году 26 диссертаций отклонили. "Нет применения" - один из ключевых факторов. Пройти экспертизу ВАК сложно. И так должно быть. Все, показанные сегодня проекты в Национальной библиотеке, тоже ко Дню белорусской науки, в потенциале смогут это сделать.





Разговор после официальной церемонии завязался тоже очень конкретный. Часть протокола - ответное слово ученых. Но протоколом это можно назвать очень условно. Вначале, конечно, лауреаты говорят спасибо, рассказывают в деталях над чем работают сейчас, а дальше формат: вопрос-ответ. И тут уже даже если начало названия диссертации звучит как "модифицирование эластомерных композиций" (ничего не значит для обычного человека), то в процессе выясняется, что результаты этой диссертации были бы интересны каждому белорусскому автомобилисту.

"На нашей кафедре традиционно очень тесные отношения с предприятиями отрасли. Базовым предприятием нашей специализации является Белшина", - сказала профессор кафедры полимерных и композиционных материалов учреждения образования БГТУ Жанна Шашок.

На вопрос Президента о том, чего сегодня не хватает нашей шинной промышленности, профессор ответила: "Если разговаривать детально, не хватает приборной базы. Не секрет, для того, чтобы создать конкурентоспособный продукт, нужно провести анализ конкурента".

Прикладная, прикладная и еще раз прикладная - слово этого дня. Наука должна работать на белорусов здесь и сейчас. Особенно в медицине. К слову, именно медицинские науки в 2023 году стали лидерами по присвоению ученых степеней: врачами была защищена 61 диссертация.

Профессор кафедры глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент Галина Семак рассказала о разработке и внедрении в клиническую практику метода лечения, который позволяет восстановить и сохранять прозрачность роговицы глаза, не прибегая к трансплантации: "Благодаря финансированию у нас получилось разработать новое направление, которое позволяет восстанавливать и сохранять прозрачность роговицы".

Глаза - болезнь нашего общества сейчас. Не только доктор наук очки надел, у нас дети все надевают очки. Такие научные исследования надо поддерживать. В науке нужно финансировать то, что нам сейчас надо. Естественно, без изучения и продвижения фундаментальной науки невозможно. Но давайте двигать фундаментализм, который будет способствовать прикладной тематике. Надо больше от жизни (идти. - Прим. ред.)". Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Ну зачем нам фундаментальная и даже прикладная наука в тех отраслях, где и школ у нас нет, и вообще этим мы заниматься не будем, потому что это катастрофически дорого?" - заметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость выделить, какие направления в науке приоритетны и могут претендовать на государственную поддержку. "Нам надо точно определяться, в каком направлении двигаться. Это я говорю и для организаторов нашей науки, и для министра образования, и для ВАК. Чтобы они были настоящим "чистилищем", чтобы ни в коем случае не пропускали "абышто", как в народе говорят", - обратил внимание глава государства.

Ученые высоко ценятся в нашей стране. Но и объективно нужно оценивать ситуацию. Для этого запрашивается мнение иногда нескольких экспертных групп. Гуманитарные науки - не исключение. Исторические исследования при правильном подходе могут "подсветить" методы как, например, работать с молодежью, воспитывая управленцев. Кадровый вопрос в Беларуси сейчас очень актуален. В выборные годы меняются команды. История циклична, нужно понимать, что все это уже было, нудно брать позитивный опыт, актуализировать и вот она - проверенная модель.

"Тема моей диссертации посвящена участию молодежи в общественно-политическом, социально-экономическом и культурном строительстве Советской Беларуси 1921-1939 годов. Стоит разобраться в том, что тогда происходило. Действительно нашими предками в этот период был совершен настоящий подвиг, была заложена та основа, которая позволила выстоять в огне Великой Отечественной войны. Опыт, полученный в то время, мы стремимся использовать на практике. Например, сейчас Академия управления при Президенте Республики Беларусь вывела на новый уровень Всебелорусскую лигу дебатов, в которой участвует наша молодежь, учится вести дискуссии, аргументировано отстаивать свою точку зрения", - рассказал доктор исторических наук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный. Тогда еще более глобальная ломка происходила в производстве, в основе всей этой жизни. Коллективизация, индустриализация - тяжелые были времена. Люди справились. Нам сейчас проще: у нас солидная база, в том числе и научная. Но идет смена поколений, и нам бы тут не ошибиться. Поэтому вам и вашим ученикам надо быть поближе здесь. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Сейчас я очень переживаю: конституционным органом стало у нас Всебелорусское народное собрание и прочее. Если кто-то думает, что это просто кресло для Лукашенко - чепуха полная. Это не просто. Это серьезно. Это и какой-то ограничитель для органов власти, и надзор сверху. И люди там должны быть соответствующие представлены. Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить. Поэтому этот орган очень важен для нас, его надо вмонтировать в нашу жизнь. Поэтому вот этот орган должен во время переходного периода, смены поколений быть на страже, он должен видеть, что происходит. Поэтому и Военную доктрину, и Концепцию национальной безопасности - вопросы войны и мира (для нас они важнейшие) именно там должны решать. Поэтому для нас архиважен этот период. Но он связан прежде всего с экономикой", - убежден Александр Лукашенко.

Наука, точнее любовь к тому, чтобы стать ученым, конечно, начинается с уровня и доступности образования. Это нужно не всем, сказал Президент, но у всех должен быть шанс попробовать.

Мы должны иметь самые лучшие учебные заведения. Многие там и второе образование получают, порой не понятно зачем. Образование должны получать те, кому оно надо. Ну, и уровень качества должен быть солидный. Я уже говорил, что управленцев должны готовить все, в том числе и Президент. Да, я не буду бегать по аудиториям, вместо заведующего кафедрой и вас работать. Но где-то при случае, один-два раза в год и Президент там должен быть. Я не говорю о премьер-министре, главе Администрации, потому что они должны быть там у вас преподавателями. И вы не стесняйтесь их туда тащить. Сказали, что надо, это для них важнейший момент. Потому что мы готовим будущее - молодежь. Но управленцы - это архиважнейший вопрос. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

При этом одаренных нужно замечать уже в школе. Вся система сейчас поворачивается в эту сторону. Олимпиады, конкурсы, технопарки даже для проектов школьников. На этом этапе выискиваются бриллианты. Среди награжденных сегодня есть и стипендиаты специальных фондов по поддержке талантливой молодежи. Они говорили, что это им когда-то очень помогло.

О практическом внедрении научных изысканий на мероприятии также говорил ректор Гомельского государственного технического университета, профессор Артур Путято. Кстати, в науку он попал во многом благодаря специальному фонду Президента, получив на пятом курсе вуза стипендию. "Это придало уверенности в себе, и сегодня мой жизненный путь связан именно с наукой, образовательной деятельностью, - сказал он. - Принцип золотого треугольника "наука - образование - производство" сегодня лежит и в основе развития и функционирования нашего университета. Мы активнейшим образом взаимодействуем с предприятиями".

Александр Лукашенко подчеркнул: "Наука лишь тогда живет, когда производство, жизнь пользуется разработками и достижениями науки".



"Раньше все начиналось с чего? Мы изобрели, они не берут. Тогда было принято решение, если такая катовасия, то окончательное решение принимает руководитель Академии наук. Он человек от жизни, от земли. Если он принял решение, что "это" нам надо, то только Президент может не согласиться. Конечно, я понимаю, иногда не хочется, "да и зачем, на мою жизнь хватит". Но так мы загубим науку, если не будут востребованы ее изобретения", - сказал Президент.

"Докторская диссертация сейчас не может быть утверждена, пока не внедрены все эти разработки в производство", - выступил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.





Зачем нам профессора, доктора и даже кандидаты только ради того, чтобы у нас много их было? Пусть их будет немного, но они должны делать, изобретать и развивать науку там, где она нам нужна будет. Наука поставлена во главу угла. Дальше мы не можем развиваться без науки. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Хороший пример - электрокары. От ученых новую модель на белорусском заводе ждут до 1 января 2025 года. Президент постоянно ориентирует "надо быстрее". Не сделаем сами - сделают конкуренты. Не раз это звучало от главы государства, и это уже из опыта: все белорусы могут. И могут качественно. Если бы еще умели делать "вчера", вообще не было бы цены.

Мы так медленно разворачиваемся. Все время приходится правительству вас подстегивать. Музыкальные инструменты. Образованная нация. Практически больше половины населения могло бы быть музыкальными людьми. А оказалось так, что старье вышло из строя, и то, что было загубили предприятия. Пришлось принимать решение и инструменты производить. Уже бы и Гомсельмаша не было давно, нечем хлеб было бы убирать. Сегодня мы хвастаемся, что мы сделали комбайны, которые продаются по всему миру. Даже в Зимбабве, вчера мне письмо прислал Мнангагва, что они накормили страну, 30 млн человек. Там хлеба не было. Это уникальная страна, климат хороший, мы дали технологии, технику, научили, они хлебом себя обеспечили. То есть мы не только себя накормили. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Передаваемый опыт - важная часть в становлении и ученых, и научных школ. Поэтому все, вне зависимости от направления работы, будут благодарить своих научных руководителей. Имя того, кто начинал или передал знания, звучит практически сразу трогательно и по-человечески ценно.

В 40 с небольшим лет доктор технических наук Анна Бондаренко занимается сегодня микроэлектроникой. То, в чем идет гонка по всему миру - чипы, сенсоры меньше, тоньше, легче и при этом мощнее. Много вопросов, в какой степени этим стоит заниматься белорусам.

Было интересно послушать коллег, уже после "мероприятия", это мнение было популярным. Хотя ведущий научный сотрудник института физики Михаил Ходасевич здесь как рыба в воде. Его диссертация тоже обычному человеку мало что скажет, сложно объясняется - "анализ многопараметрических спектральных данных". Если простыми словами - это метод, благодаря которому можно определить происхождение материала или любых средств. Самый простой пример - лекарственных. Интерес к физике привил школьный преподаватель. Научный сотрудник уверен, если ежедневно выполнять свою работу (пусть иногда и рутинную) на совесть, в Беларуси тебя обязательно заметят.

Область физики достаточно консервативная. И получить звание кандидата, тем более доктора наук, достаточно длительный процесс, потому что это устойчивая школа с высокими требованиями. По западным меркам наш кандидат наук превосходит западного существенно, потому что кандидатские диссертации на Западе, они существенно слабее. Михаил Ходасевич, ведущий научный сотрудник центра "Диагностические системы" Института физики НАН Беларуси

Эта конкуренция усиливается в геометрической прогрессии. От науки сегодня зависит в прямом смысле все. Президент поблагодарил собравшихся и за уже проделанную работу и скажет об ожиданиях. Кто если не ученые будут двигать Беларусь вперед.

Всего не обсудишь и не расскажешь. Я думаю, будем встречаться, например, на Белшине, на других предприятиях. И в Осиповичах, и в Могилеве. Я помню, что планировал туда заехать, а еще Химволокно. Надо поактивнее брать за это. И на Белшине у нас проблем хватает. Этот год у нас для того, чтобы значительно подтянуть производство и обеспечить достойное качество. Нам надо понимать, что наши дети другие. Часто говорю, что наша молодежь в большинстве своем понимает, что картошка в интернете. Но нет, надо в поле работать. Чтобы глаза вылечить, нужно сидеть, изучить роговицу. Это все мозги и руки. Далеко не вся молодежь это понимает. Нам надо окунуть ее в эту жизнь. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

С Днем науки, с великим праздником в вашей жизни. Я представляю, что это такое. Это великий день в вашей жизни, ведь вы пришли сюда ко мне, потому что достигли вершин. Не каждому это удается. Успехов, главное здоровья. Как я говорю: все остальное мы купим.

Уже после, выдохнув, все обязательно будут фотографироваться, момент важный в карьере и в личном восприятии каждого из награжденных. Уносить будут с собой главное чувство для исследователя.