Церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Президент встретился с научной элитой

Стране нужны новые прорывные, эффективные и инновационные технологии. Это отличный шанс заявить о себе тем, кто действительно озабочен судьбой Беларуси.





Александр Лукашенко отметил: наука - важнейший фактор укрепления нашей независимости

. Из первых уст услышать, чем живет белорусская наука, узнать о новаторских результатах исследований, обсудить проблемы и новые концептуальные задачи. Такой разговор – это уже традиция. Александр Лукашенко отметил: наука – важнейший фактор укрепления нашей независимости. Поддерживать белорусские достижения будем и впредь. Без них достичь целей, которые стоят перед государством на ближайшую пятилетку, невозможно. Необходимо поднимать роль целевых направлений в вузы. Больше заниматься практикоориентированностью, начиная со школьной скамьи. Особое внимание нужно уделить преемственности поколений и повышению статуса педагога.

А. Лукашенко о роли наставников в образовании

"В этот прагматичный век дорогого стоит труд наставника, нацеленного на создание научной школы и подготовку молодых ученых. Это по-нашему, по-государственному", - заявил Президент. Глава государства подчеркнул, что наставникам в образовании отводится важнейшая роль. "После вуза, уже в производстве, в жизни человек становится настоящим специалистом. Но без наставника быть не может. Точно так и в науке. Я это очень ценю", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также положительно отозвался о продолжении работы в научной сфере представителей старшего поколения

Президент подчеркнул, что и сам лично очень ценит непростой труд ученых и добивался всегда, чтобы в стране их деятельности уделялось должное внимание

"Труд ученого непомерно тяжел. В науке мало трудиться, надо быть от природы талантливым человеком", - заметил белорусский лидер. Он напомнил, что по его инициативе в стране были приняты комплексные меры для того, чтобы ученые получали звания и степени исключительно в соответствии со своими заслугами, чтобы этот процесс стал справедливым и объективным. "Верю, что будущие успехи учеников, ваших учеников и ваши собственные научные победы дадут нам еще много поводов для встреч во Дворце Независимости", - обратился к присутствующим глава государства.

Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

Из рук президента дипломы доктора наук сегодня получили 9 человек. Четверым глава государства вручил аттестаты профессора, еще четверо стали научными консультантами. Их открытия - это не проект на бумаге, это реально работающие технологии и методики. На встрече не только те, кто получил сегодня ученые степени, но также ученые, внесшие значимый вклад в успех своих коллег. Особое внимание в том числе и представителям научной сферы, нужно обратить внимание на молодежь, в ее руках общее завтра.

Президент: Нам надо серьезнее относиться к молодежи

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании. Мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - заявил Александр Лукашенко.

Президент пообещал оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране

Президент пообещал: оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране будут и дальше. Ведь благодаря интеллекту таких людей белорусские достижения от медицины, сельского хозяйства до информационных технологий и преподавания превращаются в ценный ресурс. Для каждого из них сегодня не только очередной этап в карьере и новый статус. Для них это совершенно новые возможности.

В 2020 г. ВАК Беларуси присвоила 347 ученых степеней