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Церемония вручения премии "За духовное возрождение" стартует во Дворце Республики
Во Дворце Республики стартует торжественная церемония вручения премии "За духовное возрождение". Президент Беларуси также наградит лауреатов спецпремии деятелям культуры и искусства. Еще одна важная спецпремия главы государства - "Белорусский спортивный Олимп". По традиции в списке награжденцев те, кто внес ощутимый вклад в развитие белорусской культуры и общества. Подробности вручения смотрите в следующих выпусках новостей, а телеверсию церемонии награждения "За духовное возрождение" покажет телеканал "Беларусь 1" сегодня в 22:05.
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