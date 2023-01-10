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Церемонию вручения премии "За духовное возрождение" смотрите 10 января на "Беларусь 1"

Главные премии в году - "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства - сегодня лауреатам торжественно вручит Александр Лукашенко. Во Дворце Республики идут последние приготовления к церемонии с участием Президента.

Люди, которые организовывают духовно-просветительские центры при приходах храмов, коллектив Центра исследований белорусской культуры, сотрудники общества Красный Крест. Поедут награды и в регионы, например, в Гродно - в Центр народного творчества, в Гомель - коллективу дворцово-паркового ансамбля, в Дрибин, Копысь, Лельчицы. Есть премии за патриотическое воспитание молодежи - организаторам военных клубов. Это признание и отдельных деятелей культуры, и огромных коллективов. Все они так или иначе хранят нашу самобытность и определяют нас как нацию.

"Беларусь 1" покажет церемонию награждения сегодня, 10 января, в вечернем эфире, начало в 21:45.

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