Церковь и государственные институты вместе выступают за сохранение духовных и нравственных ценностей современного общества.

Понять, чем живет современное общество белорусское и какова перспектива его развития. Сообща, дополняя друг друга, сможем многое сделать. Потому что церковь больше исследует мир души человеческой, а институт смотрит также на душу человеческую, на социум, как общество развивается. Но при этом гораздо шире смотрит на все составляющие. Объединив усилия, мы сможем глубже понять процессы и дать на них правильные ответы.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

