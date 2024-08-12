3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Церковь и государственные институты вместе выступают за сохранение духовных и нравственных ценностей современного общества
Церковь и государственные институты вместе выступают за сохранение духовных и нравственных ценностей современного общества.
Об этом сегодня говорили на встрече митрополита Минского и Заславского Вениамина с аналитиками и сотрудниками Белорусского института стратегических исследований. Основная задача социального служения церкви и госструктур - сохранение баланса традиционных ценностей. Очень важно поставить надежный заслон процессам, которые сегодня происходят на Западе. Они, к счастью, чужды для современного белорусского общества.
Понять, чем живет современное общество белорусское и какова перспектива его развития. Сообща, дополняя друг друга, сможем многое сделать. Потому что церковь больше исследует мир души человеческой, а институт смотрит также на душу человеческую, на социум, как общество развивается. Но при этом гораздо шире смотрит на все составляющие. Объединив усилия, мы сможем глубже понять процессы и дать на них правильные ответы.
Мы взаимодействуем с православной церковью, мы изучаем и работаем с экспертами. Мы довольны тем взаимодействием, которое существует, мы полезны друг другу, потому что делимся своими результатами исследований, а в свою очередь получаем наблюдения, которые эксперты нам представляют.
Сегодня церковь активно участвует в социальной политике государства. Она неотделима от экономических, образовательных, культурных процессов. Ключевые национальные ориентиры Беларуси - нравственность, духовность, человечность. Ключи от будущего находятся в настоящем. Поэтому совместная деятельность интеллектуальных сил в духовной сфере - залог здорового общества.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов