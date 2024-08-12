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Церковь и государственные институты вместе выступают за сохранение духовных и нравственных ценностей современного общества

Церковь и государственные институты вместе выступают за сохранение духовных и нравственных ценностей современного общества.

Об этом сегодня говорили на встрече митрополита Минского и Заславского Вениамина с аналитиками и сотрудниками Белорусского института стратегических исследований. Основная задача социального служения церкви и госструктур - сохранение баланса традиционных ценностей. Очень важно поставить надежный заслон процессам, которые сегодня происходят на Западе. Они, к счастью, чужды для современного белорусского общества.

Понять, чем живет современное общество белорусское и какова перспектива его развития. Сообща, дополняя друг друга, сможем многое сделать. Потому что церковь больше исследует мир души человеческой, а институт смотрит также на душу человеческую, на социум, как общество развивается. Но при этом гораздо шире смотрит на все составляющие. Объединив усилия, мы сможем глубже понять процессы и дать на них правильные ответы.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси
Мы взаимодействуем с православной церковью, мы изучаем и работаем с экспертами. Мы довольны тем взаимодействием, которое существует, мы полезны друг другу, потому что делимся своими результатами исследований, а в свою очередь получаем наблюдения, которые эксперты нам представляют.
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований

Сегодня церковь активно участвует в социальной политике государства. Она неотделима от экономических, образовательных, культурных процессов. Ключевые национальные ориентиры Беларуси - нравственность, духовность, человечность. Ключи от будущего находятся в настоящем. Поэтому совместная деятельность интеллектуальных сил в духовной сфере - залог здорового общества.

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