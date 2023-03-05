Церковь Рождества Богородицы в Мурованке претендует на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сейчас мы сделали запрос на новое финансирование. Еще работы очень много: нужно утеплить чердачное перекрытие, своды утеплить. Нужно выполнить новую отмостку, потому что церковь со временем просаживалась, и есть трещины, которые внутри появились.

Сергей Борисевич, директор управления капитального строительства Щучинского района