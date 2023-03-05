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Церковь Рождества Богородицы в Мурованке претендует на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО
Факт
Мурованковская церковь-крепость с историей в полтысячи лет претендует на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм, что находится в Щучинском районе - в пяти километрах от трассы М6, сейчас реставрируют. Церкви Рождества Богородицы уже почти 500 лет. Юбилей встретит в следующем году.
Стены в 2 метра толщиной не ровнялись с землей ни разу. Они выдержали обстрелы Карлом XII, природные катаклизмы и советский атеизм. Молитвы звучат в церкви одновременно с пилой и растворомешалкой. Полмиллиона рублей, выделенные из фонда Президента, уже освоены.
Сейчас мы сделали запрос на новое финансирование. Еще работы очень много: нужно утеплить чердачное перекрытие, своды утеплить. Нужно выполнить новую отмостку, потому что церковь со временем просаживалась, и есть трещины, которые внутри появились.
Для церкви-крепости в Мурованке разработан свой логотип и мерч
Кстати, скоро у Мурованки появится и свой мерч. Дизайн одежды и открытокуже разработали, в печати пилотный проект.
Но на какие ремонтные шаги еще нужны деньги? Чего боятся прихожане храма? И какие тайны скрывает склеп, куда доступ разрешен? Съемочная группа Агентства теленовостей исследовала церковь. Репортаж из-под земли и на высоте 5 марта в "Главном эфире".
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