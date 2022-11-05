Церковь в честь Александра Невского после восстановления станет собором Вооруженных сил

Сохранение духовных ценностей - государственный приоритет. Немало построено новых храмов, собрано исторических данных о святых местах. Их становится год от года все больше. И вот уже в Бобруйске восстанавливают церковь в честь Александра Невского.

О том, как возрождают святыню, расскажет Андрей Ястребов.

Костел Непорочного Зачатия Девы Марии появился в Бобруйске вначале 20-го века. В 60-е годы лишился своей колокольни. Фотографии, старинные гравюры. Только благодаря фондам краеведческого музея - главного хранителя истории Бобруйска - можно увидеть, какими были когда-то местные святыни. Не все дошли до наших времен.





Бобруйск всегда был многоконфессиональным городом. Больше всего было в начале 20-го века, в конце 19-го - больше всего синагог и еврейских молитвенных домов. И, конечно, православных храмов. К сожалению, не дошли до наших дней храм Святой Софии и Ильинская церковь. Инна Овсейчик, старший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея

Словно экскурс в прошлое и этот макет Бобруйской крепости - военного бастиона начала 19-го века. С блокгаузами, штурмфалами. Ряд его сооружений сохранился и до наших дней. Благодаря, в том числе женскому монастырю. Он разместился в старинных зданиях форпоста. Территория год от года становится краше.

Второе дыхание получил храм в честь Александра Невского на территории Бобруйской крепости

Буквально восстав из руин спустя 90 лет. Благочинная монастыря Мария называет не иначе, как чудом обнаружение фундамента былого храма. По нему и установили точное месторасположение святыни.

"Знали, что где-то вот в этих местах. Матушка просила - солдатики помогали. И сама. Просто с лопатками они ходили и искали это место. Нашли", - рассказывает Мария.

Храм с 200-летней историей общими силами стали восстанавливать. И уже в 2020-м прошла первая служба в его пока незавершенных стенах. Жители монастыря уверены, то это место будет намоленным. Ведь оно помнит ужасы Великой Отечественной войны.





Здесь в начале войны много военнопленных наших было. И сюда сгоняли, расстреливали, потом в рвы закапывали. Вот-вот наши должны были освободить Бобруйск - немцы сжигали все. Стирали свои следы - этого концлагеря. Как они согнали людей, сжигали их. Здесь очень много пролито крови. Это чувствуется здесь. Чувствуется, что здесь должна быть молитва. Инна Овсейчик, старший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея





Впереди большая работа, рассказывают жители обители. Сейчас идет отделка. Вход украсит лепнина. В лесах пока и алтарь. В будущем храм станет собором Вооруженных сил, где будут молиться за воинов.А пока возводят на территории монастыря еще один храм иконы Божьей Матери "Жировичской". Сейчас она украшает летнюю веранду обители. Готовы и купола. Все, чтобы и это святое место наполнить молитвой о мире.