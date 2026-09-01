Цифрами ко Дню знаний поделились Министерство образования и Белстат

1 сентября своих учеников встретили более 2,5 тыс. школ. Большинство из них средние, их в стране почти 2300.

За парты сели свыше 1 млн учащихся. Впервые школьный порог переступили 87,5 тыс. детей (на 1,5 тыс больше, чем годом ранее). Еще 54,5 тыс. школьников начали обучение в 10 классе.

Учить детей будут почти 100 тыс. педагогов. Традиционно в этой профессии больше женщин - 87 %. Доля мужчин составляет 13 %.