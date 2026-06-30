Цифровая безопасность, учеба без телефона, психологическая помощь: как государство заботится о детях

С началом летних каникул в Беларуси вновь актуализировались вопросы детской безопасности - как в реальной жизни, так и в цифровой среде. Кибербуллинг, деструктивный контент, а также психологические риски остаются в фокусе внимания Министерства образования и профильных ведомств. Подробнее рассказала замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая в "Актуальном интервью".

Тема цифровой безопасности сегодня прорабатывается со всеми заинтересованными ведомствами. В этом году прошло несколько крупных мероприятий, посвященных защите детей в интернете, с участием педагогов и родителей. "Онлайн-жизнь присутствует, от этого нельзя отмахиваться. Мы, взрослые, обязаны знать, чем занят ребенок, с кем он общается, какие у него проблемы, чтобы вовремя взять за руку и остановить. Самый главный рецепт, чтобы обезопасить детей в информационной среде - быть рядом с ними и побольше общаться", - подчеркнула эксперт.

Для детей в школах прошел год без телефона, по оценкам педагогов и родителей, эта акция дала положительные результаты. Педагоги и родители позитивно оценили этот опыт. В школе дети проводили без гаджетов минимум шесть часов в день, они больше общались вживую со сверстниками и учителями. "Баллы на централизованном тестировании в этом году выше, и, уверена, в какой-то степени эта акция способствовала. Когда ребенок не привязан к телефону, ему интереснее то, что происходит здесь и сейчас в реальной жизни", - отметила Екатерина Петруцкая.

Летнее оздоровление и безопасность детей - задача номер один для Министерства образования и всех ответственных ведомств. Для системного контроля существует реестр организаторов летнего отдыха. "Это ответственные люди, которые прошли все проверки и согласования, имеют пакет разрешительных документов от МЧС, Минздрава и других органов. Если ребенок отдыхает в лагере, который вошел в реестр, можно быть уверенным, что его отдых будет безопасным", - заверила замминистра образования.

Особое внимание уделяется профилактике детских суицидов. Проблема остается острой, и работа в этом направлении ведется во взаимодействии с Минздравом, МВД и Белорусской православной церковью. "Сказать, что в этой работе мы сделали все, еще не приходится. Огромную работу проводит Республиканский центр психологической помощи - информирует и просвещает педагогов и родителей, как распознать маркеры, что ребенок находится в опасной ситуации", - рассказала эксперт.

Этим летом стартует новый проект: в торговых центрах открываются консультационные пункты психологической помощи. "Мы хотим, чтобы помощь была максимально доступной. Взрослый или подросток сможет прийти, обсудить свой вопрос. Трудно говорить, что проблема разрешится сразу, но вам посоветуют, куда обратиться, и выстроят маршрут решения проблемы", - резюмировала собеседница.