Цифровая платформа для дистанционного наблюдения: как умные технологии помогают будущим мамам

Забота о материнстве и детстве - неизменный приоритет Беларуси. Особое внимание - будущим мамам. В Минске презентовали пилотный проект инновационной цифровой платформы для дистанционного наблюдения беременных. Новый мобильный сервис сделает контроль за здоровьем максимально комфортным и позволит пациенткам в любое время суток оставаться на связи со специалистами.

Ожидание малыша - трепетный и ответственный период в жизни каждой женщины. Он требует постоянного медицинского внимания, регулярных анализов и строгого соблюдения рекомендаций врачей.

Чтобы этот важный путь проходил спокойно и под надежной защитой, на базе 1-й городской клинической больницы Минска запустили пилотный проект цифровой медицинской платформы.

У будущих мам в смартфоне будет так называемая электронная версия обменной карты. В приложении пациентки смогут вести дневник самочувствия, вносить показатели давления, сахара и веса, а также заполнять необходимые клинические опросники. Платформа заранее предупредит о плановом визите в женскую консультацию и напомнит о приеме витаминов, необходимых лекарств.

Но главное - благодаря встроенному чату будущая мама может проконсультироваться со специалистом в режиме реального времени.

Александра Шкарупа, врач-акушер-гинеколог, заведующая 4-й женской консультацией 1-й городской клинической больницы г. Минска:

"Врач дистанционно может контролировать параметры пациента. Например, уровень артериального давления, особенно это важно для беременных с экстрагенитальной патологией, уровень гликемии у беременных, которые вышли на гестационный сахарный диабет. Очень важно вовремя скорректировать лечение, добавить или уменьшить дозу препаратов. У нас есть администратор, который вносит пациента в базу данных. У врача сразу отображается в чате, что у него появилась беременная женщина. Мы начинаем общение: назначаем анализы, переписываемся в чате, координируем по месту сдачи анализа, даты явки на прием, даты номера кабинета, где будет проводиться УЗИ. Плюс женщина может писать нам вопросы. Здесь же мы отвечаем".

Виталий Cидоренко, разработчик платформы:

"В самом приложении помимо чата с врачом присутствует также возможность видеосвязи с ним. При этом мы предусмотрели по итогам консультации с медицинским сообществом, что этот видеозвонок не будет носить такой характер, как в известных мессенджерах. Врач может быть занят, у него может в этот момент находиться кто-то в кабинете, и не совсем будет уместно осуществлять эту видеосвязь. Пациент, нажимая видеозвонок, посылает запрос врачу, что он хочет с ним поговорить по видеосвязи. Врач либо подтверждает в моменте и отвечает, либо же переносит его на удобное ему время".

Беременность - время, когда комфорт, спокойствие и безопасность будущей мамы дороже всего. Новые технологии не заменяют живое общение с доктором, но становятся надежным помощником, где квалифицированная поддержка доступна в один клик 24/7.