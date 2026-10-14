Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Цифровая платформа для дистанционного наблюдения: как умные технологии помогают будущим мамам

Автор:

Забота о материнстве и детстве - неизменный приоритет Беларуси. Особое внимание - будущим мамам. В Минске презентовали пилотный проект инновационной цифровой платформы для дистанционного наблюдения беременных. Новый мобильный сервис сделает контроль за здоровьем максимально комфортным и позволит пациенткам в любое время суток оставаться на связи со специалистами.

Ожидание малыша - трепетный и ответственный период в жизни каждой женщины. Он требует постоянного медицинского внимания, регулярных анализов и строгого соблюдения рекомендаций врачей.

Чтобы этот важный путь проходил спокойно и под надежной защитой, на базе 1-й городской клинической больницы Минска запустили пилотный проект цифровой медицинской платформы.

Александра Шкарупа

У будущих мам в смартфоне будет так называемая электронная версия обменной карты. В приложении пациентки смогут вести дневник самочувствия, вносить показатели давления, сахара и веса, а также заполнять необходимые клинические опросники. Платформа заранее предупредит о плановом визите в женскую консультацию и напомнит о приеме витаминов, необходимых лекарств.

Но главное - благодаря встроенному чату будущая мама может проконсультироваться со специалистом в режиме реального времени.

Александра Шкарупа, врач-акушер-гинеколог, заведующая 4-й женской консультацией 1-й городской клинической больницы г. Минска:

"Врач дистанционно может контролировать параметры пациента. Например, уровень артериального давления, особенно это важно для беременных с экстрагенитальной патологией, уровень гликемии у беременных, которые вышли на гестационный сахарный диабет. Очень важно вовремя скорректировать лечение, добавить или уменьшить дозу препаратов. У нас есть администратор, который вносит пациента в базу данных. У врача сразу отображается в чате, что у него появилась беременная женщина. Мы начинаем общение: назначаем анализы, переписываемся в чате, координируем по месту сдачи анализа, даты явки на прием, даты номера кабинета, где будет проводиться УЗИ. Плюс женщина может писать нам вопросы. Здесь же мы отвечаем".

Виталий Cидоренко

Виталий Cидоренко, разработчик платформы:

"В самом приложении помимо чата с врачом присутствует также возможность видеосвязи с ним. При этом мы предусмотрели по итогам консультации с медицинским сообществом, что этот видеозвонок не будет носить такой характер, как в известных мессенджерах. Врач может быть занят, у него может в этот момент находиться кто-то в кабинете, и не совсем будет уместно осуществлять эту видеосвязь. Пациент, нажимая видеозвонок, посылает запрос врачу, что он хочет с ним поговорить по видеосвязи. Врач либо подтверждает в моменте и отвечает, либо же переносит его на удобное ему время".

Беременность - время, когда комфорт, спокойствие и безопасность будущей мамы дороже всего. Новые технологии не заменяют живое общение с доктором, но становятся надежным помощником, где квалифицированная поддержка доступна в один клик 24/7.

Разделы:

ОбществоЗдоровье

Теги:

медицинасемья и детитехнологии

Читайте также