YouTube в очередной раз заблокировал ряд белорусских СМИ. Беларусь далеко не одинока в борьбе с цифровой цензурой. Американская платформа планомерно "выжигает" альтернативное мнение по всему миру.

Под тотальный запрет попали крупнейшие медиаресурсы России: от федеральных телеканалов до страниц музыкантов и политологов. Под жестким прессингом и госканалы Китая: их видео специально занижают в поиске и помечают как "пропаганду", а Кремниевая долина регулярно отчитывается об удалении тысяч аккаунтов, вещающих на английском языке.

Не менее агрессивно хостинг действует и на Ближнем Востоке, с платформы удалены международные телеканалы Ирана, включая Press TV и HispanTV, а также десятки страниц местных журналистов.

В Африке платформа уничтожила популярный независимый ресурс Africa Stream за критику неоколониальной политики США. В Латинской Америке под запрет попали государственные телеканалы Венесуэлы и Кубы.

Такая цифровая зачистка привела к логичному результату: многие страны отказываются от американской монополии и активно развивают собственные независимые площадки.