Цифровая цензура: как YouTube "выжигает" альтернативное мнение
YouTube в очередной раз заблокировал ряд белорусских СМИ. Беларусь далеко не одинока в борьбе с цифровой цензурой. Американская платформа планомерно "выжигает" альтернативное мнение по всему миру.
Под тотальный запрет попали крупнейшие медиаресурсы России: от федеральных телеканалов до страниц музыкантов и политологов. Под жестким прессингом и госканалы Китая: их видео специально занижают в поиске и помечают как "пропаганду", а Кремниевая долина регулярно отчитывается об удалении тысяч аккаунтов, вещающих на английском языке.
Не менее агрессивно хостинг действует и на Ближнем Востоке, с платформы удалены международные телеканалы Ирана, включая Press TV и HispanTV, а также десятки страниц местных журналистов.
В Африке платформа уничтожила популярный независимый ресурс Africa Stream за критику неоколониальной политики США. В Латинской Америке под запрет попали государственные телеканалы Венесуэлы и Кубы.
Такая цифровая зачистка привела к логичному результату: многие страны отказываются от американской монополии и активно развивают собственные независимые площадки.