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Цифровая платформа - эффективное управление парковками и стоянками Минска
В Минске разработают цифровую платформу, которая обеспечит эффективное управление парковочным пространством и местами для хранения транспорта. Она будет включать несколько сервисов и рассчитана на взаимодействие граждан со службами города. Например, можно оставить заявку на неэксплуатируемый транспорт, либо зарезервировать место на парковке или стоянке и сразу оплатить. Кроме того, платформа позволит информировать о нарушении правил стоянки и даже узнать, куда эвакуирован автомобиль.
Сейчас в ведении объединения находится 110 автостоянок на 28 тыс.машиномест, есть несколько паркингов, оборудованы места для хранения велосипедов, шин, внедрена система скидок.
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