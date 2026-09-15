Цифровизация экономики, обороноспособность: над чем будут работать белорусские депутаты

Национальные интересы превыше всего. Такие же акценты и для работы нашего парламента.

15 октября стартовал новый законодательный сезон. Сессия открылась под знаком двух важных исторических дат: Дня народного единства и 30-летия первого Всебелорусского народного собрания.

Приоритеты озвучены. Принципиальная задача - качество и комплексность правового регулирования. Необходимо видеть последствия принимаемых решений, понимать, как они будут работать в масштабах страны, какова реакция людей на предлагаемые новации. Первые законопроекты, которые рассмотрели 15 сентября депутаты в Овальном зале, связаны с сельским хозяйством: мелиорация, аквакультура, ветеринарная деятельность.

Благодаря мелиорации земля, где когда-то было болото, теперь приносит ощутимую пользу хозяйству и всему району. Таких примеров много по всей стране.

Например, опыт северного региона депутаты изучали летом в Чашниках. Так готовили ко второму чтению профильный законопроект. В приоритете рациональное использование ресурсов. А это не только земли, но и время. Провели работы - за месяц нужно ввести участок в оборот. Все в интересах экономики.

Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Назрела необходимость, практика применения законодательства мелиорации требует регулярного его обновления. Сегодня ареалии, те, которые есть, и запросы наших сельхозпроизводителей, также меняется климат, меняются условия, меняются потребности сельхозпроизводителей. И появился такой запрос, необходима корректировка закона о мелиорации земель".

Еще один драйвер для развития регионов (особенно юго-востока Могилевщины) - выращивание рыбы. Для аквакультуры (так юридически правильно называется это деятельность) депутаты тоже обновили правила.

Закон о ветеринарной деятельности

Но касается документ не только бизнеса, а потенциально каждого из нас. Частник арендовал водоем и не дает пользоваться местным жителям - такие ситуации должны уйти в прошлое. И что еще волнует людей - конечно, братья наши меньшие. Закон о ветеринарной деятельности 15 сентября приняли в первом чтении.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Надо буквально навести такой идеальный порядок в плане контроля за лечением наших питомцев домашних. И не только за лечением, а также за поставкой на рынок медикаментов, которые непосредственно должны проходить все условия поставки, чтобы не получилось, что продукция именно для лечения идет некачественная".

Мы в ответе за тех, кого приручили, но за что тогда отвечают клиники? Отныне прописаны четкие правила: какими должны быть условия для питомцев, как и чем лечить - на рынке должен быть порядок. Об этом много говорили в Овальном зале. Посмотрели даже шире - на всю отрасль. Ветврачи трудятся и в сельском хозяйстве - отрасли, где ценные специалисты на вес золота. Государство их готово поддержать.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Скорректированы доплаты ветеринарным работникам государственной ветеринарной службы. Это как надбавка за сложность и напряженность, так и премиальные выплаты. Поэтому соответственно зарплата увеличилась к уровню прошлого года на 26 %. И сейчас мы работаем над вторым этапом - увеличение заработной платы этой категории работников".

В интересах общества и государства

Развитие нашего АПК стало главной темой первого законодательного дня. Ратифицировали также ряд международных документов. С Россией - об обмене данными, с Республикой Гана - о безвизе для владельцев служебных и дипломатических паспортов. И конечно, расставили задачи на всю предстоящую сессию. Не своих вопросов для депутатов нет. Но предлагать новации нужно только там, где это действительно необходимо.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законы должны идти от жизни. Не надо ничего нового придумывать, то, что не будет работать. Они не должны преследовать узковедомственные интересы. Поэтому сейчас при подготовке плана законопроектной деятельности, в которую вовлечены многие государственные органы, на следующий год исходим из того, что должно работать и рассматриваться то, что представляет конкретный интерес. Поэтому мы проведем, насколько это будет возможно, детальную ревизию с прогнозом последствий от принимаемых решений".

Такой же ориентир и для международной деятельности. Парламентская дипломатия должна давать стране ощутимые экономические плоды. График контактов еще верстается, но уже ясно, что получится многовекторным: здесь и дальняя дуга, и наши проверенные партнеры.

Сентябрьская повестка действительно насыщенная. Уже через несколько дней наши депутаты будут наблюдать за ходом выборов в Государственную думу Российской Федерации. Работа будет организована как в Москве, так и в белорусских регионах, где будут открыты избирательные участки. Предварительные итоги узнаем в ночь с воскресенья на понедельник.