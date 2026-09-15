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Цифровизация экономики, обороноспособность: над чем будут работать белорусские депутаты

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Национальные интересы превыше всего. Такие же акценты и для работы нашего парламента.

15 октября стартовал новый законодательный сезон. Сессия открылась под знаком двух важных исторических дат: Дня народного единства и 30-летия первого Всебелорусского народного собрания.

Приоритеты озвучены. Принципиальная задача - качество и комплексность правового регулирования. Необходимо видеть последствия принимаемых решений, понимать, как они будут работать в масштабах страны, какова реакция людей на предлагаемые новации. Первые законопроекты, которые рассмотрели 15 сентября депутаты в Овальном зале, связаны с сельским хозяйством: мелиорация, аквакультура, ветеринарная деятельность.

Благодаря мелиорации земля, где когда-то было болото, теперь приносит ощутимую пользу хозяйству и всему району. Таких примеров много по всей стране.

Например, опыт северного региона депутаты изучали летом в Чашниках. Так готовили ко второму чтению профильный законопроект. В приоритете рациональное использование ресурсов. А это не только земли, но и время. Провели работы - за месяц нужно ввести участок в оборот. Все в интересах экономики.

Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Назрела необходимость, практика применения законодательства мелиорации требует регулярного его обновления. Сегодня ареалии, те, которые есть, и запросы наших сельхозпроизводителей, также меняется климат, меняются условия, меняются потребности сельхозпроизводителей. И появился такой запрос, необходима корректировка закона о мелиорации земель".

рыбный питомник

Еще один драйвер для развития регионов (особенно юго-востока Могилевщины) - выращивание рыбы. Для аквакультуры (так юридически правильно называется это деятельность) депутаты тоже обновили правила.

Закон о ветеринарной деятельности

Но касается документ не только бизнеса, а потенциально каждого из нас. Частник арендовал водоем и не дает пользоваться местным жителям - такие ситуации должны уйти в прошлое. И что еще волнует людей - конечно, братья наши меньшие. Закон о ветеринарной деятельности 15 сентября приняли в первом чтении.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Надо буквально навести такой идеальный порядок в плане контроля за лечением наших питомцев домашних. И не только за лечением, а также за поставкой на рынок медикаментов, которые непосредственно должны проходить все условия поставки, чтобы не получилось, что продукция именно для лечения идет некачественная".

Мы в ответе за тех, кого приручили, но за что тогда отвечают клиники? Отныне прописаны четкие правила: какими должны быть условия для питомцев, как и чем лечить - на рынке должен быть порядок. Об этом много говорили в Овальном зале. Посмотрели даже шире - на всю отрасль. Ветврачи трудятся и в сельском хозяйстве - отрасли, где ценные специалисты на вес золота. Государство их готово поддержать.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Скорректированы доплаты ветеринарным работникам государственной ветеринарной службы. Это как надбавка за сложность и напряженность, так и премиальные выплаты. Поэтому соответственно зарплата увеличилась к уровню прошлого года на 26 %. И сейчас мы работаем над вторым этапом - увеличение заработной платы этой категории работников".

В интересах общества и государства

Развитие нашего АПК стало главной темой первого законодательного дня. Ратифицировали также ряд международных документов. С Россией - об обмене данными, с Республикой Гана - о безвизе для владельцев служебных и дипломатических паспортов. И конечно, расставили задачи на всю предстоящую сессию. Не своих вопросов для депутатов нет. Но предлагать новации нужно только там, где это действительно необходимо.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законы должны идти от жизни. Не надо ничего нового придумывать, то, что не будет работать. Они не должны преследовать узковедомственные интересы. Поэтому сейчас при подготовке плана законопроектной деятельности, в которую вовлечены многие государственные органы, на следующий год исходим из того, что должно работать и рассматриваться то, что представляет конкретный интерес. Поэтому мы проведем, насколько это будет возможно, детальную ревизию с прогнозом последствий от принимаемых решений".

Такой же ориентир и для международной деятельности. Парламентская дипломатия должна давать стране ощутимые экономические плоды. График контактов еще верстается, но уже ясно, что получится многовекторным: здесь и дальняя дуга, и наши проверенные партнеры.

Сентябрьская повестка действительно насыщенная. Уже через несколько дней наши депутаты будут наблюдать за ходом выборов в Государственную думу Российской Федерации. Работа будет организована как в Москве, так и в белорусских регионах, где будут открыты избирательные участки. Предварительные итоги узнаем в ночь с воскресенья на понедельник.

Разделы:

Общество

Теги:

депутатыПалата представителейНациональное собрание Беларуси
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