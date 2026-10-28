Цифровизация, ИИ и кадры: второй день энергофорума посвятили молодежи

В Минске продолжает работу юбилейный, 30-й Белорусский энергетический и экологический форум. День 28 октября посвящен молодежи.

Традиционно второй день энергетического форума посвящен дню молодежи, ее профессиональной подготовке. Работа кипит сразу в 4-х конференц-залах. Залы все переполнены, что еще раз подтверждает актуальность поднимаемых вопросов.

Главные темы дня уже не удивляют, так как стали частью нашей обыденной жизни, а это искусственный интеллект и цифровизация. Особый упор, конечно, на кадры. Ведь именно от тех, кто сидит сейчас за партами и в аудиториях, зависит энергетическая безопасность страны завтра.

Евгений Пономаренко, декан энергетического факультета БНТУ:

"Внедряются в образовательные технологии искусственный интеллект и многое другое. Но для меня как для декана энергофака самое главное - это то, что у нас сейчас состоялся переезд в новый корпус, который для нас построили, в том числе с участием энергосистемы. Энергосистема нас снабжает новым оборудованием, то есть мы должны в этом плане в какой-то мере опережать развитие энергосистемы. То есть студенты должны обучаться на самом новом оборудовании и по самым новым технологиям. Трудности, наверное, всегда есть. Возможно, трудность основная состоит в том, что сейчас все-таки меньше выпускников школ. И поэтому мы не можем удовлетворить потребности в кадрах энергосистемы. Вот в этом трудности. Процесс образования, в общем-то, уже опробован. Конечно, студенты меняются, они немножко по-другому сейчас ориентированы. У них уже идет больше упор на какие-то компьютерные технологии, поэтому с ними надо работать по-другому."

В Минском международном выставочном центре BELEXPO на юбилейном форуме собрались более 200 компаний из 9 стран. И это рекорд. Также проходит ряд интереснейших образовательных мероприятий.