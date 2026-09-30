Цифровой произвол, или Право на информацию: почему белорусские СМИ блокируют на международном уровне

Очередную блокировку YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации Беларуси расценивает как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации.

Напомним, в апреле YouTube без предупреждения и объяснений удалил каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ. А две недели назад во время прямой трансляции ток-шоу, посвященного Дню народного единства, сигнал и вовсе был оборван.

Так, депутаты выступили с инициативой за круглым столом обсудить "Право на информацию в современном мире", поскольку наши граждане уже месяцами живут в условиях, когда доступ к правде о собственной стране пытаются отрезать извне.

Парламентарии, руководство Мининформа и ведущих государственных СМИ детально разобрали международный опыт и нормативную базу. Видеохостинг нарушает свои же собственные правила и протоколы.

Александр Осенко, гендиректор ЗАО "Столичное телевидение":

"Уникальность СТВ заключается в том, что ни я, ни сама телекомпания СТВ не находимся под санкциями Евросоюза, Соединенных Штатов Америки или Канады, и для нас нет никаких ограничений со стороны кого бы то ни было. Поэтому закрытие аккаунтов СТВ - это нарушение принципов демократии, это двойные стандарты. Мы об этом говорим всегда. На самом деле эта беспринципность, она, как говорится, в действии. Вот эту информацию мы донесли до наших парламентариев. Все банально просто: они не хотят видеть правду. Они - это наши враги, которые не хотят, чтобы зрители за рубежом видели всю ту хорошую ситуацию, всю ту политическую линию, которую проводит белорусский Президент и которая реализуется в нашей стране".

Как подчеркнули депутаты, избиратели приходят с конкретным вопросом: почему белорусские СМИ, доверие к которым, согласно соцопросу, выразило около 64 % белорусов, блокируются на международном уровне?

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Платформа не придерживается тех правил, которые сама устанавливает. Мы должны использовать все механизмы для того, чтобы информация приходила к нашим людям. Может быть, необходимо немножечко переформатировать сознание наших людей. Есть другие платформы, есть другие подходы. Любое средство массовой информации основано на нашей с вами привычке. На нашей привычке им пользоваться. Поэтому мы должны подсказать нашим людям, где взять правдивую информацию. Каким образом получить реальную картину и реальные факты".

Парламентарии отметили, что будут разъяснять ситуацию о цифровом произволе как своим избирателям, так и коллегам-парламентариям из других стран. А Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы. Среди них - медиапортал videobel.