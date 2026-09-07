Цифровые рентгены и аппараты УЗИ: как обновилась 15-я детская поликлиника в Минске

В Минске продолжается масштабное обновление объектов здравоохранения. Активно возводят новые корпуса 6-й больницы, завершить работы планируют в ноябре 2027 года. Новые здания создадут единый ансамбль с 4-м корпусом.

Трансформируется и амбулаторное звено. В начале 2026 года после масштабной модернизации двери открыла 15-я детская поликлиника, которая обслуживает почти 16 тыс. юных жителей Московского района.

Капремонт позволил не только обновить интерьеры, но и расширить спектр услуг: заработал инфекционный блок, появилась соляная комната для спелеотерапии, обновилось оборудование для водолечения.

Марина Притулик, главный врач детской поликлиники № 15 Минска:

"За время модернизации в поликлинике приобретено много нового современного оборудования. У нас появились современные цифровые рентгеновские аппараты, закуплены аппараты ультразвуковой диагностики высокого класса, стоматологические установки с интраоральными камерами, закуплено диагностическое оборудование для офтальмологического, оториноларингологического кабинета, кабинета функциональной диагностики".

Совершенствование медицинской инфраструктуры в столице идет непрерывно. Только с начала этого года медицинскую карту Минска пополнили две поликлиники в жилом комплексе "Минск-Мир", а также детская - в Лошице, взрослая - в микрорайоне Восточный.