Цифровые технологии и рынок труда: в Минске обсудили будущее профессий в эпоху алгоритмов

Краткий пересказ от ИИ

Будущее рынка труда - в эпоху алгоритмов и нейросетей стало центральной темой международной сессии в Минске. В обсуждении приняли участие представители 28 государств. Главная цель - защитить интересы человека в условиях цифровой трансформации.

Сотни делегатов, 28 стран и одна общая дилемма: как адаптировать экономику к миру, где алгоритмы думают быстрее людей. Обсуждаемая тема на полях сессии актуальна сегодня для профсоюзов всего мира.

Информатизация, цифровизация технологических процессов и бизнеса приводят к исчезновению ряда профессий, что может привести к массовой безработице. Однако ИИ по-разному меняет мировые рынки: в Италии он создает вакансии, а в США и Великобритании приводит к увольнениям.

По оценкам экспертов, к 2027 году в мире исчезнут 83 млн устаревших рабочих мест, но появятся почти 69 млн принципиально новых.

Александр Корчагин, глава Всеобщей конфедерации профсоюзов (Россия):

"Для соответствия тем вызовам, тем требованиям, которые нам сегодня представляет экономика и развитие информационных ресурсов. Необходимо развиваться и профсоюзам в том числе. Мы должны не просто обсуждать и, как сказать, догонять проблемы, мы должны идти впереди них. Прогнозировать, что нас ждет, вырабатывать общее решение. И здесь обмен мнениями, обмен позициями. Кто-то уже чего-то достиг, у кого-то это впереди все. Здесь для нас это очень важно. Мы будем вырабатывать общее решение, обменяемся теми результатами, которые есть на сегодняшний день".

По данным Международного валютного фонда, почти 40 % рабочих мест в мире уже так или иначе затронуты нейросетями. При этом уже к 2030 году машины возьмут на себя до 70 % задач по анализу данных и документообороту.

Христофорос Якумелос, научный советник Всемирной федерации профсоюзов (Греция):

"Профсоюзы всего мира не могут развиваться отдельно от того контекста, который сегодня существует. Мы должны следовать тем изменениям, которые происходят в производственных процессах, а также в процессах организации труда. Нам важно адаптировать свои тактики и методы ведения классовой борьбы тем вызовам, которые существуют на сегодняшний день. Очень важно в принятии решений соединять теорию и практику, потому что эти две составляющие неразделимы".

Цифровые технологии, и в частности ИИ, расширяют возможности. К примеру, для молодежи. Ведь новые технологии позволяют молодым специалистам выходить на глобальный уровень без необходимости эмигрировать. Особенно это актуально, где высока доля молодого населения, как в странах Африки и Азии.

"Нельзя полностью заменить новыми технологиями и искусственным интеллектом простой человеческий труд, поэтому в Индии нет пока закона о цифровизации, но в ближайшем будущем он может появиться, и наши профсоюзы помогут в его разработке", - отметил генеральный секретарь Национальной организации банковских служащих Индии Куннатхуматтом Нараянару Адарш.

Цифровые технологии кардинально меняют традиционные секторы экономики - от промышленности до сельского хозяйства, создавая запрос на кадры нового типа. В этом случае во главе угла лежит как доступность профессионального образования, так и массового переобучения специалистов прямо на рабочих местах. Как на Кипре, так и в Беларуси, так и по всему миру искусственный интеллект сегодня поднимает острые вопросы. У него две стороны. С одной - это инструмент для развития и быстрого получения информации. С другой - риски, ведь алгоритмы способны замещать целые профессии.

Адамос Каталанос, генеральный секретарь профсоюза трудящихся строительства, деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов Кипра:

"Мы приехали на эту сессию, чтобы поделиться своими наработками. Например, у нас на Кипре компании уже используют VR-очки в строительном секторе, чтобы безопасно и эффективно обучать сотрудников сложным видам работ".

Цифровые трансформации могут в первую очередь ударить по уязвимым категориям - женщинам, молодежи и людям предпенсионного возраста. По этой теме особенно показателен белорусский опыт. В нашем законодательстве и коллективных договорах зафиксированы гарантированное первое рабочее место для выпускников, а также особые механизмы защиты занятости для женщин и трудящихся старшего поколения.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Мы сегодня вместе с правительством работаем над новым законом в области цифровизации и работаем над каждой статьей так, чтобы новые требования в сфере новых, скажем, задач, которые появляются, новых профессий, которые появляются на рынке, такие как работники маркетплейсов, временная занятость, необходимо нам с точки зрения профсоюзов обеспечить их защитой. Правовой защитой, техникой безопасности, соблюсти все требования, которые должны для этой категории быть соблюдены. И весь мир, собственно, сталкивается с этими вопросами".

На полях форума профсоюзы ставят во главу угла защиту интересов людей. Совместные наработки сегодняшних обсуждений лягут в основу итогового документа о справедливой трансформации трудовых отношений во всех странах.