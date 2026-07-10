Цифровые технологии в промнадзоре: спасатели Беларуси делятся опытом с зарубежными коллегами

Спасатели Беларуси делятся опытом с зарубежными коллегами. Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ.



В Минске уже второй день работают делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Главными темами встречи стали внедрение цифровых технологий в процессы промышленного надзора. К участникам совета по видеосвязи обратился министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Вадим Синявский обратился к участникам совета по видеосвязи

Участники заседания подтвердили, что общими усилиями проще достичь снижения аварийности и повышения безопасности промышленного сектора.