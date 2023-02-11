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Цифры шокируют - как в Беларуси отличаются зарплаты руководителей торговых сетей и их работников
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля на совещании по вопросам ценообразования в очередной раз привлек внимание к проблеме огромного разрыва между зарплатами руководителей и рядового персонала в некоторых торговых сетях, пишет БелТА.
Комитет государственного контроля предоставил информацию о размерах среднемесячной заработной платы руководителей и работников отдельных торговых сетей в 2022 году.
В некоторых случаях разница в десятки раз. В то время как руководство торговых сетей ежемесячно получает зарплату, которой хватило бы на приобретение неплохой квартиры в Минске или представительского автомобиля, рядовые работники имеют совсем небольшую зарплату, гораздо ниже средней по стране.
БелТА приводит информацию по зарплатам целиком:
ООО "Евроторг" (торговая сеть "Евроопт")
Руководитель - Br193,1 тыс.
Продавец - Br1 тыс.
Кассир-контролер - Br1,1 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br1,4 тыс.
ЗАО "Патио" (сеть "Пятый элемент")
Руководитель - Br148,7 тыс.
Продавец - Br1,6 тыс.
Кассир-контролер - Br0,9 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br1,7 тыс.
ИУПКП "БелВиллесден" (торговая сеть "Гиппо")
Руководитель - Br98,6 тыс.
Продавец - Br1 тыс.
Кассир-контролер - Br1,3 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br1,5 тыс.
ООО "Санта Ритейл" (торговая сеть "Санта")
Руководитель - Br37,4 тыс.
Продавец - Br1 тыс.
Кассир-контролер - Br1,1 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br1,2 тыс.
ООО "Фикс Прайс Запад" (сеть "Фикс Прайс")
Руководитель - Br69,2 тыс.
Продавец-консультант - Br0,9 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br1,2 тыс.
ООО "Электросервис и Ко" (сеть "Электросила")
Руководитель - Br30,2 тыс.
Продавец - Br1,3 тыс.
Кассир-контролер - Br1,3 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br2,2 тыс.
ООО "Еврозапчасть" (магазины ARMTEK)
Руководитель - Br28,3 тыс.
- Средняя зарплата по организации - Br2,3 тыс.
ООО "Табак Инвест" (торговая сеть "Корона")
Руководитель - Br15,4 тыс.
Продавец - от Br0,8 тыс. до Br1,3 тыс.
Кассир-контролер - от Br0,9 тыс. до Br1,4 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br1,6 тыс.
ЗАО "Эрнис" (магазины "Материк" и "Палас")
Руководитель - Br12 тыс.
Продавец - Br1,4 тыс.
Кассир-контролер - Br1,4 тыс.
Средняя зарплата по организации - Br1,8 тыс.
На данную проблему глава государства обращал внимание еще в октябре 2022 года, когда поручал в масштабах страны выработать эффективную систему регулирования цен. Теперь же он поинтересовался, как обстоят дела в этом зарплатном вопросе. Обращаясь к представителям СМИ, глава государства сказал: "Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз "великие" деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: "Ах, Президент задавил!" Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу".
"Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей - продавцов - надо довести: вот Br800 или Br1 тыс. ваша зарплата, а вот Br50-60 тыс. зарплата у этих так называемых владельцев", - добавил белорусский лидер.
Глава государства еще раз обратил внимание, что соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации должно быть в пределах 1 к 8. "Однако в отдельных торговых сетях данное требование не выполняется. Например, в "БелВиллесден" (сеть "Гиппо". - Прим. БелТА) коэффициент составил аж 67, - привел ряд фактов Президент. - "Евроторг" - почти 42, "Доброном" - 12. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец?"
По завершении совещания председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал журналистам, что в целом ряде случаев зарплаты у руководства торговых сетей как росли, так и растут. "Они в прошлый раз, я озвучивал цифры, были большие. То сейчас… Например, если у человека была зарплата Br148 тыс., то сейчас она Br193 тыс. У некоторых зарплаты скакнули в 4 раза. У некоторых в два раза. Кто-то получает Br147 тыс., кто-то Br98 тыс., кто-то Br36 тыс. А Br36 тыс. на фоне Br193 тыс. кажется уже и… (не такой высокой цифрой. - Прим. БелТА)", - рассказал он.
Но дело даже не в зарплатах руководства, а в социальной справедливости, о чем говорил Президент. "Если бы был соответствующий рывок и по зарплатам служащих, но этого не происходит. А если брать экономический итог работы сетей, то, в принципе, за прошлый год по прибыли они сработали в два раза больше, чем в 2021 году. То есть ресурсы у них есть", - констатировал председатель КГК.
"Если брать зарплату кассиров, то это Br800-1200. И я бы не сказал, что она растет семимильными шагами в зависимости от той прибыли, которую получает та или иная торговая сеть. Этот вопрос социальной справедливости, который поднимает Президент, должен быть решен", - подчеркнул Василий Герасимов.
Он также отметил, что соотношение зарплат в промышленности в Беларуси установлено на уровне 1 к 8. "Вот что-то аналогичное должно быть и у них (в торговле. - Прим. БелТА). Или же идти по пути других стран, когда облагаются сверхдоходы большим налогообложением. Сейчас мы в ближайшее время выработаем эти пути. Плюс было поручение, что сети должны нести какую-то социальную нагрузку. Вот у нас, например, с Минздравом есть определенные задумки. Это было бы благое дело", - резюмировал Василий Герасимов.
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