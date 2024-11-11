ЦИК принял документы о регистрации Сыранкова кандидатом в Президенты

С 7 по 21 декабря включительно лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, должно представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидата в Президенты.

Лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты, представляет в Центральную комиссию следующие документы: письменное заявление о согласии баллотироваться; биографические сведения по форме, установленной ЦИК; справки или копии документов, подтверждающих сведения об образовании, о месте работы и занимаемой должности служащего; декларации о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство.