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ЦИК принял документы о регистрации Сыранкова кандидатом в Президенты

ЦИК принял документы о регистрации Сыранкова кандидатом в Президенты

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

С 7 по 21 декабря включительно лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, должно представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидата в Президенты.

Лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты, представляет в Центральную комиссию следующие документы: письменное заявление о согласии баллотироваться; биографические сведения по форме, установленной ЦИК; справки или копии документов, подтверждающих сведения об образовании, о месте работы и занимаемой должности служащего; декларации о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство.

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