ЦИК совместно с Министерством связи и информатизации создает информационную систему "Выборы". Она автоматизирует учет участков для голосования, составление списков избирателей, сбор электоральной статистики и аккредитацию наблюдателей. Также в нее войдут чат-бот "Электоральный помощник» и интеллектуальный суфлер для информационно-справочного центра ЦИК. Кроме того, ЦИК изучает интеграцию с приложением "Е-Паслуга" (для работы с ID-картами избирателей) и системой уведомлений "Е-Вестка". При этом с учетом анализа мирового опыта применения цифровых технологий в избирательном процессе из-за высокой уязвимости к внешнему влиянию концепция цифровизации на данном этапе не предполагает внедрения электронного (дистанционного) голосования.

5 электоральных кампаний за 5 лет

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"В декабре текущего года истекает полномочия нынешнего состава Центральной избирательной комиссии. Мы впервые вступаем на новый этап формирования Центральной избирательной комиссии уже Всебелорусским народным собранием. Вы знаете, что недавно состоялся Президиум Всебелорусского народного собрания, где предварительно рассматривались кадровые вопросы. И в рамках Всебелорусского народного собрания впервые председатель и члены Центральной избирательной комиссии будут избираться делегатами Всебелорусского народного собрания. Вы знаете, что эта норма появилась в соответствии с референдумом конституционным, который закрепил статус Всебелорусского народного собрания как конституционного органа народовластия, высшего органа народовластия. И вот впервые Всебелорусское собрание будет эту процедуру проводить - избирать состав Центральной комиссии".

В Минске прошло заключительное заседание Центральной избирательной комиссии в действующем составе. За 5 лет комиссия провела 32 заседания, приняла около 300 постановлений и организовала 5 электоральных кампаний. Созданы Молодежный совет при ЦИК и образовательная "Школа молодого избирателя".