ЦИК: 12 человек моложе 31 года претендуют на звание кандидата в депутаты Палаты представителей

Основная мысль, которая закладывалась в данный проект, - доступно, интересно и в игровой форме показать молодежи, как работает та или иная избирательная система. Здесь мы покажем, как работает верхняя и нижняя палата парламента, как принимает той или иной законопроект, как он обсуждается и затем как он уже дается на стол главе государства подписывается данный закон.





Вероника Гудкова, секретарь ЦК БРСМ