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ЦИК: 12 человек моложе 31 года претендуют на звание кандидата в депутаты Палаты представителей
В Беларуси активно идет подготовка к единому дню голосования. 12 человек моложе 31 года претендуют на звание кандидата в депутаты Палаты представителей.
Что касается местных Советов, молодежь - 4 % от общего количества поданных документов. Такие данные публикует ЦИК. Белорусский союз молодежи подключился к информированию о предстоящих выборах. Единый день голосования, когда будем выбирать депутатов сразу всех уровней, в Беларуси пройдет впервые. Целевая аудитория проекта "Азбука гражданина. Версия 4.0" - студенты и учащиеся, а также молодежь трудовых коллективов.
Основная мысль, которая закладывалась в данный проект, - доступно, интересно и в игровой форме показать молодежи, как работает та или иная избирательная система. Здесь мы покажем, как работает верхняя и нижняя палата парламента, как принимает той или иной законопроект, как он обсуждается и затем как он уже дается на стол главе государства подписывается данный закон.
"Это очень важная и интересная игра. В таком формате ты непосредственно проживаешь эту роль, и гораздо легче понять, как происходит политический процесс в нашей стране", - подчеркивает первый секретарь районного комитета БРСМ МГПУ имени И. П. Шамякина Вероника Павлова.
Традиционно проводится серия диалоговых площадок, где мы обсуждаем уже с органами исполнительной и законодательной власти с наставниками, которые знают не понаслышке, что такое электоральная кампания и как вообще определять развитие Республики Беларусь. И разные квест-игры, онлайн-викторины, мероприятия творческой составляющей, но и, конечно, важно в медиапространстве заполнить контент мнением молодежи о предстоящей электоральной кампании.
24 февраля заработает Информационный центр ЦИК Беларуси, откуда будем следить за ходом проведения выборов депутатов в единый день голосования. Он разместится в малом зале Дворца Республики. Там будут развернуты студии ведущих республиканских телевизионных и радиовещательных СМИ, аккредитованных представителей других средств массовой информации.
Кроме того, будут организованы пресс-конференции председателя ЦИК Беларуси, миссий международных наблюдателей, экспертов в электоральной сфере, видеоконференции с председателями территориальных и окружных избирательных комиссий. Аккредитация уже открыта.
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