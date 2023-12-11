ЦИК: агитация в Беларуси будет проходить с 31 января до 24 февраля

Агитационный период в Беларуси начнется с 31 января. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА .

"Закон дает гарантии на формы реализации агитационной деятельности. Собрания, пикеты, митинги в уведомительном порядке, встречи с избирателями в помещениях, определяемых исполкомами, изготовление печатных агитационных материалов и так далее. Бесплатно кандидаты в депутаты Палаты представителей смогут разместить свои предвыборные программы в печатных СМИ, выступить по телевидению, радио, принять участие в теледебатах. Для кандидатов в депутаты Советов областного и базового уровня законом предоставлена возможность бесплатно публиковать свои программы на интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов", - рассказала Елена Балдовская.

"Кроме того, кандидаты в депутаты вправе создавать собственные избирательные фонды и финансировать за счет этих средств любую, не запрещенную законом, агитационную деятельность", - отметила секретарь ЦИК.



По ее словам, агитация будет проводиться до 24 февраля. "30 января будет завершена регистрация кандидатов в депутаты. С 31 января начнется агитационный период, который продлится по 24 февраля. 25 февраля в единый день голосования агитация запрещена", - дополнила Елена Балдовская.