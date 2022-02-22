ЦИК Беларуси аккредитовал более 44 тысяч национальных наблюдателей и 160 международных

Подготовка к референдуму и процесс голосования проходят открыто. В Беларуси работает представительная группа наблюдателей. ЦИК аккредитовал более 44 тысяч национальных наблюдателей и 160 международных. Это СНГ, ШОС, несколько представителей от ОДКБ.



Есть политики, депутаты, общественные деятели из ряда стран как индивидуальные эксперты. По наблюдателям цифра будет меняться вплоть до основного дня голосования.