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ЦИК Беларуси аккредитовал более 44 тысяч национальных наблюдателей и 160 международных

Подготовка к референдуму и процесс голосования проходят открыто. В Беларуси работает представительная группа наблюдателей. ЦИК аккредитовал более 44 тысяч национальных наблюдателей и 160 международных. Это СНГ, ШОС, несколько представителей от ОДКБ.

Есть политики, депутаты, общественные деятели из ряда стран как индивидуальные эксперты. По наблюдателям цифра будет меняться вплоть до основного дня голосования.

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