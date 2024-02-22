ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ЦИК Беларуси будет наблюдать за президентскими выборами в России

ЦИК Беларуси будет наблюдать за президентскими выборами в России

ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за президентскими выборами в России, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время встречи с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, руководителем Миссии наблюдателей от СНГ, сообщает БЕЛТА.

"Я планирую ехать в качестве наблюдателя на выборы в Российскую Федерацию. Предварительно мы планируем 15 марта выехать в Россию", - отметил Игорь Карпенко.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все