ЦИК Беларуси подвел итоги двух дней досрочного голосования на выборах депутатов

Сегодня, 22 февраля, в Беларуси третий день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей и в местные советы.

За два дня досрочного голосования приняли участие более14,61%граждан. Данные опубликовал ЦИК. Также отмечают большую активность молодежи. Об интересе белорусов к избирательной кампании в новом формате говорят и национальные наблюдатели. Информация от них стекается с разных регионов в Центр общественного наблюдения за выборами.