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ЦИК Беларуси подвел итоги двух дней досрочного голосования на выборах депутатов
Сегодня, 22 февраля, в Беларуси третий день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей и в местные советы.
За два дня досрочного голосования приняли участие более14,61%граждан. Данные опубликовал ЦИК. Также отмечают большую активность молодежи. Об интересе белорусов к избирательной кампании в новом формате говорят и национальные наблюдатели. Информация от них стекается с разных регионов в Центр общественного наблюдения за выборами.
Брестская область - 14,85 %
Витебская область - 14,25 %
Гомельская область - 17,55 %
Гродненская область - 10,57 %
Минская область - 14,76 %
Могилевская область - 15,61 %
г. Минск - 13,80 %
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