ЦИК Беларуси подводит итоги республиканского референдума

Заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов начинается в эти минуты. На нем подведут итоги голосования. Съемочная группа АТН уже на месте.

На прямой связи Анастасия Бенедисюк.

Уже сейчас мы смело говорим: референдум состоялся. Абсолютное большинство (82,86 %) высказалось за изменения и дополнения Конституции.

В ЦИК поступили все 7 протоколов (от областных и Минской городской комиссии) об установлении результатов голосования, на их основе в соответствии со статьей 121 Избирательного кодекса сегодня, 3 марта, и подведут итоги республиканского референдума. Отмечу, передали в ЦИК все данные и документы и от районных, городских комиссий.