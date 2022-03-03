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ЦИК Беларуси подводит итоги республиканского референдума

Заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов начинается в эти минуты. На нем подведут итоги голосования. Съемочная группа АТН уже на месте.

На прямой связи Анастасия Бенедисюк.

Уже сейчас мы смело говорим: референдум состоялся. Абсолютное большинство (82,86 %) высказалось за изменения и дополнения Конституции.

В ЦИК поступили все 7 протоколов (от областных и Минской городской комиссии) об установлении результатов голосования, на их основе в соответствии со статьей 121 Избирательного кодекса сегодня, 3 марта, и подведут итоги республиканского референдума. Отмечу, передали в ЦИК все данные и документы и от районных, городских комиссий.

В целом, состоявшимся референдум признали и наблюдатели, которые работали в стране. Это миссии от СНГ, ШОС, национальные. Все они в своих отчетах отметили открытость политической кампании, а также активность белорусов.

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