ЦИК Беларуси провел первое рабочее заседание в обновленном составе

Центральная избирательная комиссия провела первое рабочее заседание в обновленном составе. На встрече членам избиркома официально представили нового председателя Игоря Карпенко. Ранее он занимал должность министра образования страны. Новый руководитель выразил слова благодарности за долгую работу на этой должности Лидии Ермошиной. На заседании были избраны заместитель председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии.